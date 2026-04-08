Palma del Río destinará 1,26 millones de euros de su superávit de 2025 a obras y asfaltado de calles

El primer teniente de alcalde y concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Palma del Río, Juan Trujillo, ha presentado este miércoles la propuesta del equipo de gobierno para los 3.069.324,25 euros que existen de superávit del año 2025, tanto del Consistorio como de sus organismos autónomos. Trujillo ha querido resaltar que serán 1.263.000 euros los que se destinen a urbanismo y obras públicas donde se incluye "una partida importantísima para un plan de asfaltado de calles valorado en 800.000 euros".

El gobierno local entiende que es una demanda de la ciudadanía, de los partidos políticos, de las asociaciones de vecinos y de los coordinadores de barrio y deben actuar ahora que existe disponibilidad presupuestaria.

Trujillo pone como ejemplo el asfaltado de "la avenida de la Paz, calle Ancha, avenida República Argentina y todas las calles que nos han hecho llegar". Este esfuerzo inversor se complementa con 370.000 euros para el arreglo de edificios públicos que han sufrido deficiencias debido al tren de borrascas padecido durante los meses de enero y febrero. Algunos de estos edificios serán colegios, la casa consistorial, el teatro Coliseo, edificios de los patronatos o los desagües de muchas cubiertas de edificios públicos.

En el apartado de personal se destinan 500.000 euros "para hacer frente a la aprobación de la subida de sueldos y atrasos que realizó el Gobierno central para todo el personal funcionario de las diferentes administraciones públicas", ha expuesto Trujillo. Muchos de los contenedores tanto soterrados como de superficie presentan deficiencias, y "somos conscientes de numerosas quejas que hemos recibido", y es por eso por lo que se destina "en torno a 165.000 euros para el arreglo y compra de contenedores", ha apuntado el primer teniente de alcalde.

El uso del fondo de contingencia por el temporal

Debido a la situación de emergencia vivida en los primeros meses del año, el Ayuntamiento palmeño ha tenido que usar el fondo de contingencia, por lo que en esta propuesta de remanentes se propone destinar 30.000 euros para reponer de nuevo ese fondo y “en previsión de los fenómenos atmosféricos y emergencias que pudieran venir” según ha resaltado Trujillo.

Además de estas partidas, Trujillo ha resaltado "una serie de partidas algo más pequeñitas para cubrir necesidades que nos han hecho llegar diferentes colectivos" y ha puesto como ejemplo la compra y actualización del mobiliario de la escuela de adultos.

"En resumidas cuentas, hacemos un esfuerzo importante donde dotamos al Ayuntamiento de la disponibilidad presupuestaria necesaria", ha reseñado Trujillo. La intención es que esta propuesta se debata y vote en la sesión plenaria del mes de abril para que "antes del verano estén iniciados todos los procedimientos administrativos de licitaciones y contrataciones", ha indicado el primer teniente de alcalde, ya que los proyectos deben estar ejecutados y pagados antes del 31 de diciembre.

"Se han recogido muchas o la mayoría de las propuestas que nos han hecho llegar los diferentes grupos políticos", concluía el regidor.

Modificación de crédito para vivienda social

Fuera de la propuesta de remanentes, y haciéndose eco de propuestas de otros partidos políticos, el gobierno local propondrá en el próximo pleno una modificación presupuestaria de 160.000 euros destinados a la vivienda social.

"Vamos a dividirla en dos partes, una por importe de 60.000 euros para la adquisición de vivienda social y el resto de 100.000 euros para el arreglo de viviendas sociales", porque han conocido que hay muchas deficiencias en el actual parque de viviendas, según informado Trujillo.