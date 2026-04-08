La Mancomunidad de la Subbética organiza 'Cita con las estrellas' para disfrutar del cielo nocturno en Carcabuey

La Mancomunidad de la Subbética, a través de la empresa Dxocio, continúa desarrollando su programación en torno al turismo de cielo oscuro con una nueva propuesta dirigida al público general. Bajo el título Cita con las estrellas, esta iniciativa se enmarca en el proyecto Conectados con el Cielo, que viene impulsando distintas acciones de sensibilización, formación y dinamización en el territorio.

Una experiencia bajo las estrellas

La actividad tendrá lugar el próximo 17 de abril a las 21.00 horas en el Centro Ecoturista El Castillejo, en el municipio de Carcabuey, un enclave natural privilegiado que reúne las condiciones idóneas para la observación astronómica.

Concebida como una experiencia accesible para todos los públicos, la jornada permitirá a los participantes adentrarse en el conocimiento del cielo nocturno a través de una observación guiada. Durante la velada, se ofrecerán explicaciones para aprender a identificar constelaciones, reconocer elementos visibles a simple vista y descubrir algunas de las principales curiosidades del universo, todo ello en un entorno de gran valor paisajístico.

Apuesta por el astroturismo sostenible

Esta nueva actividad se suma a otras iniciativas ya desarrolladas en el marco del proyecto, como acciones educativas en centros escolares, propuestas participativas como concursos de fotografía o jornadas formativas dirigidas al sector empresarial. Con ello, la Mancomunidad refuerza su apuesta por acercar la astronomía a diferentes públicos y fomentar una mayor conciencia sobre la importancia de preservar la calidad del cielo nocturno.

Además de su carácter divulgativo, Cita con las estrellas busca poner en valor el cielo de la Subbética como recurso turístico sostenible, contribuyendo a la diversificación de la oferta y al posicionamiento del destino dentro del segmento del astroturismo.

La participación en la actividad es gratuita, si bien las plazas son limitadas y requieren inscripción previa a través del formulario habilitado por la organización y publicado en la página web www.turismodelasubbetica.es.