Urbanismo
Licitada la venta de parcelas municipales en El Cahíz de Lucena para la construcción de viviendas unifamiliares
Las parcelas, de entre 1.000 y 1.200 metros cuadrados, situadas cerca de la Ronda Sur, serán vendidas con precios individuales de entre 62.000 y 69.000 euros
El Ayuntamiento de Lucena ha publicado la licitación de la enajenación de varias parcelas de titularidad municipal procedentes del proyecto de compensación del sector El Cahíz, una de las zonas de expansión de la localidad, situadas en las proximidades de la Ronda Sur. Estos solares se destinarían a la construcción de viviendas unifamiliares libres.
Con un procedimiento abierto y con carácter ordinario, el valor inicial estimado del contrato asciende a más de 196.000 euros, con un plazo de ejecución de seis meses.
El proceso define la adjudicación de un total de tres lotes, permitiéndose, de acuerdo a las cláusulas, concurrir a uno o varios de ellos.
Las parcelas insertadas en el expediente pertenecen al desarrollo urbanístico de El Cahíz, con la finalidad de ampliar la oferta residencial en la ciudad. La clasificación de estos terrenos guarda consonancia con un suelo urbano con uso residencial libre unifamiliar y aislado, con las particularidades establecidas en los documentos de planeamiento aplicados. Además, la normativa vigente se asocia a las ordenanzas del Plan Parcial Residencial 6.
Las parcelas constan de entre 1.000 y más de 1.200 metros cuadrados, ubicadas en la calle Sistema Solar, con precios individuales de salida estipulados entre 62.000 y 69.000 euros. El total de superficie ofertada es de 3.310 metros cuadrados.
El plazo de presentación de ofertas acaba el 22 de abril
El período de presentación de ofertas concluye el 22 de abril, admitiéndose las propuestas económicas exclusivamente por vía electrónica, a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público.
El Ayuntamiento encuadra esta acción en una estrategia estructural de gestión del patrimonio municipal del suelo.
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