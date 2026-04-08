La Feria de Formación Profesional de Priego de Córdoba mostrará 16 ciclos formativos y su diversifica oferta

El Pabellón de las Artes de Priego de Córdoba acogerá el próximo 29 de abril la segunda edición de la Feria de Formación Profesional, organizada por los IES Álvarez Cubero, Carmen Pantión y Fernando III el Santo, en colaboración con el Ayuntamiento. En ella, se mostrarán 16 ciclos y se destacó la variedad de oferta disponible en el municipio.

La iniciativa "se consolida tras el éxito alcanzado el pasado año", ha destacado durante su presentación la concejal de Educación, Jezabel Ramírez, que ha puesto en valor el trabajo conjunto entre el Consistorio y los centros educativos para ofrecer una FP, “adaptada a las necesidades reales del mercado laboral”. Ramírez ha resaltado la "amplia oferta formativa" existente en la localidad, que alcanza un total de 16 ciclos, distribuidos en distintas familias profesionales, así como "la importancia de la colaboración con el tejido empresarial" para facilitar la inserción laboral del alumnado.

Alumnado de varios puntos de la provincia y de Andalucía

El concejal ha animado a participar tanto al alumnado como a las familias, no solo de Priego sino también de otros puntos de la provincia y de Andalucía, destacando el creciente protagonismo de la Formación Profesional como vía de acceso al empleo cualificado.

Por su parte, Miguel Ángel Carrasco, director del IES Fernando II El Santo, ha puesto de manifiesto la coordinación existente entre los tres centros educativos para configurar una oferta formativa “diversificada y complementaria”, que permita al alumnado desarrollar su futuro profesional sin necesidad de desplazarse. Además, Carrasco ha señalado la importancia de la relación con las empresas, “ya que la Formación Profesional se basa en una colaboración constante que va más allá de las prácticas, integrando al alumnado en entornos reales de trabajo durante su formación”.

Talleres y microtalleres demostrativos

Durante la jornada, los distintos ciclos formativos realizarán talleres y micro talleres demostrativos, con el objetivo de mostrar de forma práctica los contenidos y salidas profesionales de cada especialidad.

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Los ciclos formativos que estarán representados en esta segunda edición de la Feria de Formación Profesional serán, por parte del IES Fernando III El Santo, el Grado Básico de Servicios Comerciales; los Grados Medios de Actividades Comerciales, y Cuidados Auxiliares de Enfermería; y los Grados Superiores de Administración y Finanzas e Higiene Bucodental. El Grado Básico de Industrias Alimentarias; los Grados Medios de Aceites de Oliva y Vinos, y Atención a Personas en Situación de Dependencia; y los Grados Superiores de Educación Infantil, Animación Sociocultural y Turística, y Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria, del IES Álvarez Cubero. Finalmente, el Grado Básico de Actividades de Panadería y Pastelería, los Grados Medios de Servicios en Restauración, Cocina y Gastronomía, y Confección y Moda, y el Grado Superior de Dirección en Cocina, que se imparten en el IES Carmen Pantión.