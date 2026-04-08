Las farmacias de Córdoba se unen a la AECC para concienciar sobre el cáncer de colon y su detección precoz

Las 405 oficinas de farmacia comunitaria de la provincia de Córdoba se han unido un año más a la campaña informativa organizada por la AECC de Córdoba dirigida a concienciar a la población sobre la importancia de la prevención y la detección precoz del cáncer de colon y animar a los cordobeses a participar en el programa de cribado de este tumor, el de mayor incidencia en toda España. Este programa es clave para la detección temprana y la reducción de la mortalidad de esta enfermedad en la población en riesgo –personas con edades comprendidas entre 50 y 69 años–, además de para aumentar las expectativas de supervivencia y posibilidades de curación, al diagnosticarse en los estadios precoces y poder actuar antes en su tratamiento.

Así ha quedado de manifiesto en la presentación de la campaña, denominada Juega tu papel en la detección del cáncer de colon, que se ha celebrado esta mañana en Ronda de los Tejares (junto al Corte Inglés, frente al Bulevar del Gran Capitán), en la que han participado la presidenta de la AECC de Córdoba, Mª Auxiliadora Cabanás; el tesorero del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba, José Eugenio Rodríguez; la delegada territorial de Sanidad de la Junta de Andalucía, María Jesús Botella; y la delegada de Servicios Sociales y de Mayores del Ayuntamiento de Córdoba, Eva Contador, entre otras autoridades.

El tesorero del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba ha señalado que las 405 oficinas de farmacia de toda la provincia están ya colaborando con esta campaña exponiendo y distribuyendo diversos materiales informativos a la población, como unos 80.000 dípticos (200 por farmacia), así como carteles (uno por farmacia) e infografías con mensajes y recomendaciones para animar a participar en el programa de cribado de cáncer de colon y ofrecer información actualizada sobre este tumor, su diagnóstico y tratamiento, los síntomas y principales factores de riesgo y medidas fundamentales de prevención.

“Los farmacéuticos somos un agente clave en la atención a la población y en el sistema de salud, y estamos encantados de sumarnos a campañas que puedan ayudar mejorar la salud de las personas, o en este caso a prevenir enfermedades tan graves como el cáncer. En cada barrio, pueblo o ciudad, hay una farmacia, y esa red capilar debemos aprovecharla al máximo para seguir avanzando en el bienestar de los ciudadanos”, ha indicado José Eugenio Rodríguez. En este caso concreto del cáncer de colon, las farmacias ejercen un papel importante en la estrategia de prevención y detección precoz, ofreciendo información y educación sanitaria en el marco de los Servicios Profesionales Asistenciales Farmacéuticos y animando a la población en riesgo a que participe en el programa de cribado, ya que puede salvar muchas vidas”.

Además, la cercanía y confianza de los farmacéuticos para con los pacientes sitúa a las farmacias comunitarias en una posición privilegiada para todo ello, teniendo en cuenta que los síntomas más habituales de este tipo de cáncer son el cambio en los hábitos intestinales, la fatiga y una pérdida involuntaria de peso. De este modo, la acción de los farmacéuticos comunitarios puede contribuir de forma efectiva a la labor de prevención, educación en salud y promoción de hábitos saludables que son clave para evitar muchas enfermedades, entre ellas el cáncer en general, que en muchos casos tiene factores de riesgo que se pueden evitar o prevenir.

El cáncer de colon y el programa de cribado

El cribado de cáncer de colon está dirigido a personas con edades comprendidas entre los 50 y los 69 años, consiste en la realización de un test de sangre oculta en heces (TSOH), una prueba indolora, no invasiva, que se puede realizar en casa y determina la presencia de sangre no visible en las heces, siendo tan eficaz como una colonoscopia. El objetivo es detectar lesiones sangrantes, que pueden corresponder a pólipos o lesiones premalignas o malignas que no serían detectadas hasta que la enfermedad se encontrase más avanzada, cuando las posibilidades de tratamiento y curación serían menores. Por lo tanto, la participación en este cribado también permite evitar la aparición del cáncer y aumentar las opciones de tratamiento y supervivencia. De hecho, 9 de cada 10 personas pueden salvarse si este cáncer se detecta a tiempo.

Para que un programa de cribado de cáncer funcione es necesario que tenga una implantación del 100% en la población diana y una participación de al menos el 65%. Los últimos datos oficiales señalan que en España apenas un 45% de la población de riesgo ha participado en el programa de cribado de cáncer de colon. En Andalucía, unos 2,5 millones de personas tienen derecho a participar en este programa de cribado.

La participación en el cribado en Andalucía es sencilla. El método de contacto con la población diana es realizado por la Consejería de Sanidad según la fecha de nacimiento, y se extiende entre los 50 y los 69 años. La realización de la prueba se lleva a cabo cada dos años y la invitación se envía por carta a los posibles participantes. Una vez que aceptan participar, la persona recibirá una segunda carta en su domicilio con el kit y tendrá que entregar la muestra en el centro de salud. En caso de que el resultado del test sea positivo, el centro de salud organiza una cita para evaluar al paciente y recomendar exploraciones adicionales, como una colonoscopia.