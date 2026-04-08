El Ayuntamiento de Puente Genil trabaja en un inventario de edificios municipales para definir su uso

El Ayuntamiento de Puente Genil trabaja en la elaboración de un inventario y un plan de espacios municipales. En estos términos lo puso de manifiesto el alcalde, Sergio Velasco, en el transcurso de la sesión plenaria de la Corporación municipal en respuesta a una pregunta del portavoz municipal del PSOE, José Antonio Gómez.

"Estamos trabajando, pero hay un tema que hay que dejar claro, ya que el Ayuntamiento no dispone de edificios adecuados para la prestación de sus propios servicios", señaló el alcalde, que recordó que se han adjudicado las obras de reparación del techo del Ayuntamiento "por el estado de abandono de mantenimiento durante años, e igualmente ocurre con el antiguo Hospital, donde están Afasur y AVAS, por un déficit de mantenimiento total. Y es verdad que hemos cometido errores por ceder espacios a colectivos con una actividad discutible como una peña en la plaza Ricardo Molina, y esa es la realidad, es un edificio cedido por un anterior equipo de gobierno", explicó.

Así las cosas, Velasco anunció que "lo primero que vamos a hacer es la prestación de servicios públicos del Ayuntamiento en edificios municipales". A partir de entonces, añadió, "atenderemos a los colectivos que desarrollen una actividad y, siempre que se pueda, de manera compartida".

"En esa línea vamos a trabajar, por tanto, haremos una convocatoria pública de cesión de espacios, primero edificios municipales y colegios", dijo el alcalde, quien recordó las goteras de la planta superior del Ayuntamiento, "que daban vergüenza ajena con los cubos de agua, pero el PSOE no hizo nada". "Primero las cosas de dentro, y después las cesiones de espacios a terceros", concluyó.

Trabajos de retirada de árboles en el parque del Garrotalillo. / V. Requena

Retirada de árboles en el parque del Garrotalillo

Por otra parte, el Ayuntamiento ha iniciado los trabajos de retirada de árboles afectados por el reciente tren de borrascas en el parque Príncipe de Asturias, conocido como parque del Garrotalillo. Las actuaciones están siendo ejecutadas por el personal del área de Parques y Jardines de la empresa pública Egemasa, para lo cual se ha contratado un refuerzo de personal extraordinario que intervendrá en distintos puntos del recinto durante los próximos días.

Estas labores se centran en ejemplares dañados o inestables que, debido a los efectos del temporal, presentan riesgo potencial tanto para los usuarios del parque como para los vehículos que transitan por el tramo de la carretera A‑318, que discurre junto a este espacio. Se trata de una vía de titularidad autonómica con un tráfico superior a los 7.400 vehículos diarios, por lo que la intervención contribuirá a reforzar la seguridad en el entorno. El objetivo es que el parque esté en condiciones óptimas para la celebración de la romería de San Marcos, prevista para el 25 de abril.