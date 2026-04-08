Nacimientos o adopciones
El Ayuntamiento de Pozoblanco destinará este año 50.000 euros en ayudas a la natalidad
El Consistorio de Pozoblanco, a través de estas ayudas, también pretende incentivar el consumo en el comercio local, además de favorecer la fijación de población en el municipio.
El Ayuntamiento de Pozoblanco ha convocado una nueva línea de ayudas a la natalidad correspondiente a 2026, dotada con 50.000 euros, con el objetivo de apoyar a las familias ante los gastos derivados del nacimiento o adopción de hijos. La convocatoria está dirigida a progenitores o adoptantes y busca contribuir a sufragar esos primeros costes, al tiempo que pretende incentivar el consumo en el comercio local.
Estas ayudas se concederán en régimen de concurrencia competitiva, conforme a las bases aprobadas mediante resolución de Alcaldía del 24 de marzo, dentro de una iniciativa que también persigue favorecer la fijación de población en el municipio y respaldar a las familias en el entorno rural.
El plazo de solicitudes permanecerá abierto desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y se extenderá hasta el 31 de enero de 2027.
Las solicitudes serán telemáticas o presenciales
Las solicitudes deberán presentarse mediante el modelo oficial habilitado y podrán tramitarse telemáticamente a través del registro electrónico municipal o presencialmente en el registro general del Ayuntamiento. En cualquier caso, será necesario aportar la documentación requerida, además de las facturas de compra y los justificantes de pago correspondientes.
Por otro lado, el Ayuntamiento ha informado de que la convocatoria de estas ayudas correspondiente a 2025 ya ha sido resuelta, con un total concedido de 23.137,98 euros. La mayoría de solicitantes recibió 500 euros.
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