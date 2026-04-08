El Ayuntamiento de Pozoblanco destinará este año 50.000 euros en ayudas a la natalidad

El Ayuntamiento de Pozoblanco ha convocado una nueva línea de ayudas a la natalidad correspondiente a 2026, dotada con 50.000 euros, con el objetivo de apoyar a las familias ante los gastos derivados del nacimiento o adopción de hijos. La convocatoria está dirigida a progenitores o adoptantes y busca contribuir a sufragar esos primeros costes, al tiempo que pretende incentivar el consumo en el comercio local.

Estas ayudas se concederán en régimen de concurrencia competitiva, conforme a las bases aprobadas mediante resolución de Alcaldía del 24 de marzo, dentro de una iniciativa que también persigue favorecer la fijación de población en el municipio y respaldar a las familias en el entorno rural.

El plazo de solicitudes permanecerá abierto desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y se extenderá hasta el 31 de enero de 2027.

Las solicitudes serán telemáticas o presenciales

Las solicitudes deberán presentarse mediante el modelo oficial habilitado y podrán tramitarse telemáticamente a través del registro electrónico municipal o presencialmente en el registro general del Ayuntamiento. En cualquier caso, será necesario aportar la documentación requerida, además de las facturas de compra y los justificantes de pago correspondientes.

Por otro lado, el Ayuntamiento ha informado de que la convocatoria de estas ayudas correspondiente a 2025 ya ha sido resuelta, con un total concedido de 23.137,98 euros. La mayoría de solicitantes recibió 500 euros.