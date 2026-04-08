El Ayuntamiento de Montilla plantea transformar la antigua Laboral en un espacio público con zonas verdes

El Ayuntamiento de Montilla ha planteado la transformación del antiguo IES Emilio Canalejo Olmeda —popularmente conocido como "La Laboral"— en un espacio público con zonas verdes y equipamientos, una propuesta que será elevada esta noche al Pleno municipal tras ser presentada en rueda de prensa, con el objetivo de recuperar este enclave para uso ciudadano en el entorno de la avenida de la Constitución y el barrio de las Casas Nuevas.

La iniciativa contempla la solicitud a la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía de una mutación demanial externa del inmueble, un procedimiento administrativo que permitiría incorporar estos suelos al patrimonio municipal para destinarlos a uso público.

Un paso "muy importante" para avanzar en la cesión de los terrenos

En ese sentido, el alcalde de Montilla, Rafael Llamas, ha afirmado que esta actuación supone "un paso muy importante" para avanzar en la cesión de estos terrenos y ponerlos al servicio de la ciudadanía. Asimismo, ha recordado que "hemos vivido un proceso largo desde el traslado del centro educativo en 2015, con el compromiso de que estos terrenos y edificaciones pudieran destinarse al uso ciudadano, especialmente del tejido asociativo de Montilla".

Por otro lado, el primer edil ha señalado que, aunque la reversión de los suelos no ha sido posible desde el punto de vista jurídico, la fórmula elegida permite alcanzar el objetivo planteado, indicando que la mutación demanial "cumple perfectamente la finalidad que persigue el Ayuntamiento".

El PGOU califica el terreno como zona verde

El proyecto se sustenta en la innovación del Plan General de Ordenación Urbana aprobada en 2024, que recalificó estos terrenos como zona verde, lo que posibilita su transformación en un espacio libre con dotaciones públicas. Esta adaptación urbanística, además, "contribuye a compensar la redistribución de aprovechamientos en el entorno urbano más próximo", tal y como ha detallado el alcalde.

Esta propuesta da continuidad a un proceso iniciado tiempo atrás. Ya en agosto de 2024, el Ayuntamiento puso en marcha un procedimiento administrativo con el objetivo de propiciar la remodelación urbanística de la zona conforme al planeamiento vigente, después de que la Junta de Andalucía descartara la reversión de la parcela al haber transcurrido más de treinta años desde su cesión inicial.

En aquel momento, la solución planteada por el Consistorio pasaba igualmente por la mutación demanial externa, es decir, una cesión temporal por parte de la administración autonómica, fórmula que ahora vuelve a situarse en el eje de la actuación municipal. Con el respaldo de los grupos del Partido Socialista y de Izquierda Unida y la abstención del Partido Popular, el Pleno ya acordó entonces solicitar esta cesión para impulsar una transformación urbanística en el entorno de los colegios de Educación Infantil y Primaria Gran Capitán y Vicente Aleixandre.

La idea es conservar el pabellón y la zona de los talleres del antiguo instituto

En ese contexto, el alcalde ha explicado que "el Plan General de Ordenación Urbana proyecta para este ámbito una zona verde compatible con ciertas construcciones y nuestra idea es conservar el pabellón y la parte de talleres porque son espacios versátiles que pueden servir para dinamizar el tejido asociativo y cultural de la ciudad".

En palabras del alcalde, "la propuesta es mantener el pabellón como complemento a las instalaciones deportivas municipales y aprovechar los talleres como espacios multifuncionales, adaptables a diferentes usos que decida la Corporación municipal". En contraposición, ha añadido que el resto de edificaciones "serían demolidas por su estado obsoleto o por el elevado coste de rehabilitación".

Por otro lado, el primer edil ha incidido en la urgencia de acometer esta actuación debido al progresivo deterioro del inmueble, subrayando que "el edificio presenta riesgos importantes, con accesos no autorizados y actos vandálicos, por lo que es urgente avanzar en su cesión y transformación".

Una vez formalizada la solicitud, el Ayuntamiento de Montilla remitirá la documentación necesaria a la Junta de Andalucía con la previsión de que la cesión pueda concretarse en los próximos meses, lo que permitiría iniciar las actuaciones para convertir este enclave en un nuevo espacio público para la ciudad.