El Ayuntamiento de Montilla celebra una "alta ocupación" turística y un impacto "positivo" durante la Semana Santa

Montilla ha cerrado la Semana Santa de 2026 con una "alta ocupación" turística y un impacto "positivo" en la economía local, consolidando al municipio como un destino de "creciente atractivo" durante estas fechas. Así lo ha destacado este miércoles el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Montilla, durante una rueda de prensa en la que han ofrecido un balance sobre la última Semana de Pasión.

Los datos globales de estos días reflejan una "notable afluencia de personas", tanto de visitantes procedentes de localidades cercanas como de montillanos que regresan al municipio con motivo de los desfiles procesionales, así como turistas atraídos por el patrimonio histórico y artístico de hermandades y cofradías.

Afluencia y empleo

En este contexto, el alcalde Rafael Llamas ha afirmado que “hemos vivido una Semana Santa espléndida en Montilla que, en términos generales, ha sido fiel reflejo de la vivida en toda Andalucía, con un denominador común que ha sido la gran afluencia de personas”.

Además, la actividad turística y cultural ha registrado cifras destacadas, con una importante afluencia de público a los espacios patrimoniales y museísticos del municipio. A ello se suma una alta ocupación en los alojamientos turísticos y una intensa actividad en el sector de la hostelería y la restauración, lo que ha contribuido a dinamizar la economía local durante toda la semana.

En ese sentido, el primer edil ha subrayado el impacto económico de estas fechas, señalando que “la Semana Santa es una oportunidad de promoción de Montilla y de desarrollo económico, con un descenso notable del desempleo vinculado a la alta actividad en sectores como la hostelería o el turismo”.

"Sin incidencias graves"

Por otro lado, el desarrollo de los servicios públicos ha "transcurrido con normalidad y sin incidentes graves", más allá de un incendio registrado el Domingo de Ramos en la calle Virgen del Carmen que se resolvió sin daños personales, así como algunas atenciones sanitarias puntuales.

El dispositivo de seguridad funcionó "de manera adecuada", aunque desde el Ayuntamiento se plantea "reforzar efectivos y mejorar la coordinación de cara a futuras ediciones", especialmente en cuestiones relacionadas con la movilidad y la organización de los recorridos procesionales.

De igual modo, el Consistorio ha puesto en valor el trabajo conjunto de los servicios municipales, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, el personal de limpieza, las hermandades y cofradías, las bandas de música y el tejido empresarial local.

Asimismo, el primer edil ha incidido en la "necesidad de seguir avanzando en aspectos organizativos", como el refuerzo de la limpieza viaria ante el incremento de residuos generado por la alta afluencia de público, así como la mejora en la planificación y coordinación de los distintos dispositivos implicados.

Finalmente, Rafael Llamas ha trasladado su agradecimiento a todas las personas implicadas en la organización y desarrollo de la Semana Santa, destacando que “tenemos que seguir anticipándonos y preparándonos para una semana clave en Montilla, tanto desde el punto de vista religioso como cultural y turístico”.