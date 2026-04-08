El Ayuntamiento de Baena realiza un balance "muy positivo" y "sin incidencias destacables" de la Semana Santa

La Semana Santa de Baena y Albendín 2026 ha finalizado con un balance "muy positivo", según el consistorio de la localidad, que destaca la" ausencia de incidencias destacables" y la "normalidad" en el desarrollo de todos los actos, pese a la complejidad organizativa de una de las celebraciones más multitudinarias de la localidad. El dispositivo especial, coordinado por el concejal de Presidencia y Gobernación, ha contado con la participación de más de 50 profesionales de distintas áreas municipales, incluyendo Seguridad, Movilidad, Limpieza o Protección Civil, entre otros.

En el ámbito de la seguridad, la Policía Local ha realizado diferentes actuaciones. Entre las que caben destacar la atención y control de todos los actos procesionales que se han vivido en nuestras calles. Y que ha contado con el apoyo de Protección Civil desde el Viernes de Dolores al Domingo de Resurrección.

Limpieza en los recorridos procesionales

En materia de limpieza, antes del inicio de la Semana Santa, se llevó a cabo una reunión técnica previa para organizar todo el dispositivo extraordinario que ha cumplido con lo previsto. Especial relevancia han tenido los trabajos de limpieza en los recorridos procesionales, con el objetivo de acelerar la recuperación del viario público, tanto previa como posteriormente a cada acto procesional.

Desde el punto de vista económico, las previsiones apuntan a un gran impacto a lo que sin duda ha contribuido la afluencia masiva de visitantes, el buen tiempo y el desarrollo de todas las procesiones y misereres, consolidando a la Semana Santa como uno de los motores económicos de Baena.

El Ayuntamiento destaca el comportamiento ejemplar de la ciudadanía y visitantes, así como la implicación de las cofradías, una colaboración necesaria para el éxito de la celebración de la Semana Santa. Además, agradece el esfuerzo de los trabajadores municipales durante estos días de celebración.