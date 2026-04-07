Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
MédicosManuel TorralboSubvencionesSuspensiónJacobo CCFMotorista fallecidoMultas a patinetesPatiosExposición EgiptoRenta 2026
instagramlinkedin

Toros

Villanueva de Córdoba apuesta por las jóvenes promesas y acogerá una novillada el domingo 19 de abril

Los novilleros invitados son Miguel Osorio, José Antonio de Gracia, Martín Mendoza, Emilio Espigares y Manuel Real ‘Realito’

El alcalde de Villanueva de Córdoba, Isaac Reyes, junto a los empresarios de Andutoro y los novilleros en la presentación del cartel.

El alcalde de Villanueva de Córdoba, Isaac Reyes, junto a los empresarios de Andutoro y los novilleros en la presentación del cartel. / Córdoba

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Villanueva de Córdoba vuelve a apostar por los toros. Esta vez por los más jóvenes del escalafón y acogerá una novillada el domingo 19 de abril, a las 12.00 horas. Organizada por la empresa Andutoros con la colaboración del Ayuntamiento, los novilleros serán Miguel Osorio, José Antonio de Gracia, Martín Mendoza, Emilio Espigares y Manuel Real ‘Realito’, que lidiarán reses de la ganadería Castillo de Azuel.

El cartel fue desvelado en el Ayuntamiento de la localidad. Su alcalde, Isaac Reyes, invitó a todos los vecinos y aficionados a disfrutar de esta jornada taurina y a arropar a estos jóvenes en una novillada que promete, según indicó, ser inolvidable. Además de los novilleros participantes, al acto también asistieron los empresarios de Andutoros, José León y Antonio Sáez, quienes destacaron su apuesta por la savia nueva y el escalafón novilleril.

Noticias relacionadas

El pasado mes de agosto la también conocida como el coso de la bombonera de Los Pedroches volvió a disfrutar de una tarde de toros con Curro Díaz, David de Miranda y Manuel Román. Desde el Consistorio han puesto en valor el "gran esfuerzo conjunto" realizado entre la institución y los empresarios taurinos para sacar adelante este festejo, un "compromiso firme", según indican, "por mantener viva esta tradición y dinamizar la actividad de su plaza de toros que cumple este año 42 primaveras".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Aviserrano abre la inscripción para la selección de 250 empleados para su nueva planta en La Carlota
  2. Un accidente con hasta ocho vehículos provoca importantes retenciones en la A-4 a su paso por Córdoba
  3. El alcalde de Córdoba, sobre la Semana Santa: 'Me encanta que las previsiones hayan sido absolutamente erróneas
  4. Córdoba abre el calendario de mayo en abril con 49 días de fiestas y marcado sello electoral
  5. Así van los trabajos de Adif para adaptar la estación de mercancías de El Higuerón a la futura autopista ferroviaria
  6. Una investigación de la UCO, clave para avanzar en tecnologías de construcción más eficientes y sostenibles
  7. La Policía Nacional confirma que el cadáver localizado en el lago Azul de Córdoba es del joven desaparecido
  8. ¿Cuándo es el Miércoles de Ceniza y cuándo comienza la Semana Santa de Córdoba 2027?

Villanueva de Córdoba apuesta por las jóvenes promesas y acogerá una novillada el domingo 19 de abril

La Semana Santa de Lucena refuerza su impacto en la industria turística y su proyección exterior

La Semana Santa de Lucena refuerza su impacto en la industria turística y su proyección exterior

El Ayuntamiento de Hinojosa y la Cofradía de la Antigua coordinan el dispositivo especial para la romería

El Ayuntamiento de Hinojosa y la Cofradía de la Antigua coordinan el dispositivo especial para la romería

Palma del Río presenta su tercer Plan de Igualdad y para la Prevención de la Violencia de Género

Palma del Río presenta su tercer Plan de Igualdad y para la Prevención de la Violencia de Género

La sexta Feria de la Montería de Obejo se marca como objetivo dinamizar la economía en los entornos rurales

Fallece un motorista en un accidente de tráfico en Montoro

Ponencias, talleres y actividades físicas: así será la tercera Semana de la Salud de Lucena

Ponencias, talleres y actividades físicas: así será la tercera Semana de la Salud de Lucena

El Ayuntamiento de Lucena "respeta" la protesta sanitaria pero se reafirma en su "hoja de ruta"

El Ayuntamiento de Lucena "respeta" la protesta sanitaria pero se reafirma en su "hoja de ruta"
Tracking Pixel Contents