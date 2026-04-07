Villanueva de Córdoba apuesta por las jóvenes promesas y acogerá una novillada el domingo 19 de abril

Villanueva de Córdoba vuelve a apostar por los toros. Esta vez por los más jóvenes del escalafón y acogerá una novillada el domingo 19 de abril, a las 12.00 horas. Organizada por la empresa Andutoros con la colaboración del Ayuntamiento, los novilleros serán Miguel Osorio, José Antonio de Gracia, Martín Mendoza, Emilio Espigares y Manuel Real ‘Realito’, que lidiarán reses de la ganadería Castillo de Azuel.

El cartel fue desvelado en el Ayuntamiento de la localidad. Su alcalde, Isaac Reyes, invitó a todos los vecinos y aficionados a disfrutar de esta jornada taurina y a arropar a estos jóvenes en una novillada que promete, según indicó, ser inolvidable. Además de los novilleros participantes, al acto también asistieron los empresarios de Andutoros, José León y Antonio Sáez, quienes destacaron su apuesta por la savia nueva y el escalafón novilleril.

Noticias relacionadas

El pasado mes de agosto la también conocida como el coso de la bombonera de Los Pedroches volvió a disfrutar de una tarde de toros con Curro Díaz, David de Miranda y Manuel Román. Desde el Consistorio han puesto en valor el "gran esfuerzo conjunto" realizado entre la institución y los empresarios taurinos para sacar adelante este festejo, un "compromiso firme", según indican, "por mantener viva esta tradición y dinamizar la actividad de su plaza de toros que cumple este año 42 primaveras".