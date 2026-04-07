La Semana Santa de Lucena refuerza su impacto en la industria turística y su proyección exterior

El Ayuntamiento de Lucena y la Agrupación de Cofradías han realizado un balance muy positivo de la Semana Santa 2026, destacando el "excelente" desarrollo de los desfiles procesionales, el "óptimo" funcionamiento organizativo y el "importante" impacto turístico y económico registrado en la ciudad, consolidando a la Semana Santa lucentina como "un referente cultural y turístico de primer nivel".

El alcalde de Lucena, Aurelio Fernández, ha subrayado que la Semana Santa “ha vuelto a demostrar su capacidad organizativa, su proyección exterior y su valor patrimonial”, destacando el trabajo coordinado entre cofradías, servicios municipales y el conjunto de la ciudadanía. Por su parte, el presidente de la Agrupación de Cofradías, Antonio Díaz, ha insistido en un “balance muy positivo, con normalidad absoluta y ausencia de incidencias reseñables, lo que pone de manifiesto su creciente impacto dentro y fuera de la ciudad”.

En el plano organizativo, se ha puesto en valor el cumplimiento generalizado de horarios, la fluidez en los recorridos y la correcta coordinación entre hermandades y dispositivos municipales, destacando igualmente el buen funcionamiento del dispositivo de seguridad y emergencias, integrado por Policía Local, Protección Civil, servicios sanitarios y operativos municipales, que ha permitido el desarrollo de los desfiles con total normalidad.

Ocupación hotelera

Desde el punto de vista turístico, la delegación de Turismo ha puesto en valor la alta ocupación hotelera, que ha alcanzado una media del 92,21% entre el Viernes de Dolores y el Domingo de Resurrección. A ello se suma la atención prestada en la Oficina Municipal de Información Turística, con un flujo constante de usuarios y demandantes de información, procedentes de distintos puntos de España y de países como Francia, Reino Unido o Alemania.

A todo ello hay que añadir el importante impacto digital de la Semana Santa de Lucena, con cerca de 6.000 usuarios activos en la web www.semanasantalucena.com, más de 5.600 nuevos usuarios y más de 53.000 interacciones durante los días centrales, impulsadas especialmente por herramientas como los itinerarios en tiempo real. En redes sociales, la difusión ha superado las 300.000 visualizaciones, con un crecimiento de más de 1.300 nuevos seguidores, lo que refuerza la proyección exterior del evento.

Todo ello ha contribuido a lograr un notable impacto de la promoción turística, impulsada mediante campañas municipales, acciones digitales y actividades y experiencias turísticas relacionadas con la Semana Santa desde la web www.turlucena.com. “Esta estrategia ha ayudado a reforzar la proyección exterior de Lucena y su posicionamiento como destino de referencia en el turismo religioso”, según el concejal de Turismo, Francisco Barbancho.

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En el ámbito económico, se ha subrayado el importante retorno para los hoteles, la restauración, el comercio, los servicios y oficios artesanos, que han experimentado una "notable" dinamización durante los días de celebración de la Semana Santa como motor económico clave para la ciudad, con efectos directos en la actividad local y el empleo. De este modo, el Ayuntamiento de Lucena y la Agrupación de Cofradías han reafirmado su compromiso de seguir trabajando de forma conjunta para reforzar la proyección de la Semana Santa de Lucena y avanzar en el objetivo de su declaración como Fiesta de Interés Turístico Nacional.