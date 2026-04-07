Promoción de hábitos saludables
Ponencias, talleres y actividades físicas: así será la tercera Semana de la Salud de Lucena
La programación lucentina, que se celebra hasta el 13 de abril, busca divulgar los avances científicos y concienciar sobre la investigación en salud
Lucena despliega hasta el próximo 13 de abril la tercera Semana de la Salud, con propósitos troncales como la divulgación de los avances científicos y la sensibilización sobre la investigación, ligada a progresos en la calidad de vida de la población. El lema en este año recoge el mensaje Juntos por la Salud. Apoyemos la ciencia.
Desde el Ayuntamiento relacionan esta programación con diferentes objetivos plasmados en el Plan Local de Salud.
Superado el Día Mundial de la Salud, que se conmemora este martes, las actividades comienzan el miércoles en la Casa de los Mora con unas jornadas, prolongadas hasta el jueves, y que comprenden talleres sobre menopausia, el cuidado de la piel, la salud intestinal, la felicidad, el dolor, la rigidez o la prevención de la soledad no deseada. En este edificio histórico, asociaciones locales mostrarán sus recursos y servicios en diferentes expositores.
Una marcha escolar el viernes en la Plaza Nueva
A continuación, el viernes día 10, la Plaza Nueva recibirá la tercera Marcha Escolar, con, aproximadamente, un millar de alumnos de múltiples centros educativos, sucediéndose la lectura de un manifiesto, un desayuno informativo y acciones deportivas y formativas.
Finalmente, la clausura acontecerá el lunes 13, desde las 10.30 horas, en el Paseo del Coso, con una nueva edición de la actividad Yoga en los Parques, extendida en días posteriores (miércoles y viernes) al Paseo de Rojas y Parque Cardiosaludable de la avenida de Santa Teresa.
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