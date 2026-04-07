Palma del Río presenta su tercer Plan de Igualdad y para la Prevención de la Violencia de Género

La alcaldesa de Palma del Río, Matilde Esteo, y la concejala de Igualdad, Mari Ángeles Zamora, han presentado este martes a distintas asociaciones y colectivos el tercer Plan de Igualdad y para la Prevención de la Violencia de Género del municipio. Este documento nace como una herramienta práctica para combatir las desigualdades en el día a día y establece una guía a seguir de 2025 a 2029.

El plan es fruto de un diagnóstico exhaustivo de la situación de las mujeres de Palma del Río y ha sido diseñado con la participación de los grupos políticos del arco plenario, asociaciones y colectivos locales. A partir de la radiografía actual se han establecido distintos objetivos y acciones para alcanzarlos en el periodo de ejecución designado.

La estrategia contempla para estos cuatro años 32 acciones distribuidas en seis ejes estratégicos que abarcan desde la gobernanza municipal hasta el urbanismo para crear perspectiva de género en cada uno de ellos. Por ejemplo, en gobernanza municipal y educación se apuesta por la Comisión de Igualdad y la creación de materiales didácticos, talleres para niños y adolescentes y acciones de coeducación en Igualdad para deconstruir estereotipos. En materia de empleo propone el fomento del emprendimiento femenino y talleres de búsqueda de empleo para garantizar la independencia económica de las mujeres. En Urbanismo se contemplan espacios públicos más seguros e igualitarios.

Los asistentes atienden la presentación del Plan de Igualdad de Palma del Río. / J. Muñoz

Varios talleres abordarán las amenazas de las redes sociales

La prevención en violencia de género es uno de los puntos fundamentales del documento, destacando el compromiso de "afianzar la atención profesional y especializada a las víctimas" y revisando de forma continua los protocolos de actuación. El Ayuntamiento ya implantó un Punto Violeta frente al Espacio Joven con una cámara 360º para ayudar a la denuncia contra las agresiones y este punto se traslada a fiestas y eventos para que las jóvenes tengan acceso rápido al servicio. También están previstos talleres de violencia de género 3.0 para abordar las amenazas de las redes sociales.

Aunque parte de la delegación de Igualdad, se trata de un plan transversal que afecta a todas las áreas del Ayuntamiento. Se presenta con la finalidad de darlo a conocer y que la sociedad palmeña se sume a un proyecto que busca justicia social como ha comentado la regidora.