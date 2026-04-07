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Llega a Córdoba una "baja fría atlántica" que traerá una importante inestabilidad atmosférica

Esta es la previsión meteorológica de la Aemet para la capital y la provincia

Mapa climático de Europa occidental, con afectación en España de la inestabilidad atmosférica, elaborado por la Aemet.

Mapa climático de Europa occidental, con afectación en España de la inestabilidad atmosférica, elaborado por la Aemet. / X / @AEMET_Andalucia

Tomás Moreno

Córdoba

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha advertido de la llegada hoy martes, 7 de abril, de una "baja fría atlántica" descolgada del norte de Europa, que afectará a la península Ibérica en las próximas horas y días. Este fenómeno traerá una importante inestabilidad atmosférica, con precipitaciones en zonas del oeste y centro de Andalucía "que podrían ir acompañadas de alguna tormenta".

De hecho, el modelo Harmonie-Arome para hoy y mañana apunta a la presencia de rayos nube-tierra en la provincia de Córdoba, especialmente en la zona oeste. A la lluvia y a las tormentas con aparato eléctrico se le sumará la calima, producida por el polvo africano presente en la atmósfera, que será más intensa a partir del miércoles.

En todo caso, centrándonos en el pronóstico del martes, la Aemet espera en Córdoba cielos nubosos o muy nubosos con precipitaciones débiles, aumentando a moderadas al final. Temperaturas mínimas en ascenso y máximas en descenso. Vientos de componente sur flojos a moderados.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 11º y 27º, en Lucena entre 12º y 26º, en Pozoblanco entre 10º y 25º, y en Priego de Córdoba entre 11º y 26º.

El tiempo este miércoles

Este miércoles, 8 de abril, en Córdoba habrá cielos nubosos o muy nubosos con precipitaciones persistentes acompañadas de depósitos de barro, que pueden ser localmente fuertes y persistentes. Temperaturas en descenso generalizado, notable en las máximas. Vientos flojos variables.

Noticias relacionadas y más

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 9º y 17º, en Lucena entre 10º y 15º, en Pozoblanco entre 8º y 14º, y en Priego de Córdoba entre 8º y 14º.

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