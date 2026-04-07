Llega a Córdoba una "baja fría atlántica" que traerá una importante inestabilidad atmosférica

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha advertido de la llegada hoy martes, 7 de abril, de una "baja fría atlántica" descolgada del norte de Europa, que afectará a la península Ibérica en las próximas horas y días. Este fenómeno traerá una importante inestabilidad atmosférica, con precipitaciones en zonas del oeste y centro de Andalucía "que podrían ir acompañadas de alguna tormenta".

De hecho, el modelo Harmonie-Arome para hoy y mañana apunta a la presencia de rayos nube-tierra en la provincia de Córdoba, especialmente en la zona oeste. A la lluvia y a las tormentas con aparato eléctrico se le sumará la calima, producida por el polvo africano presente en la atmósfera, que será más intensa a partir del miércoles.

En todo caso, centrándonos en el pronóstico del martes, la Aemet espera en Córdoba cielos nubosos o muy nubosos con precipitaciones débiles, aumentando a moderadas al final. Temperaturas mínimas en ascenso y máximas en descenso. Vientos de componente sur flojos a moderados.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 11º y 27º, en Lucena entre 12º y 26º, en Pozoblanco entre 10º y 25º, y en Priego de Córdoba entre 11º y 26º.

El tiempo este miércoles

Este miércoles, 8 de abril, en Córdoba habrá cielos nubosos o muy nubosos con precipitaciones persistentes acompañadas de depósitos de barro, que pueden ser localmente fuertes y persistentes. Temperaturas en descenso generalizado, notable en las máximas. Vientos flojos variables.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 9º y 17º, en Lucena entre 10º y 15º, en Pozoblanco entre 8º y 14º, y en Priego de Córdoba entre 8º y 14º.