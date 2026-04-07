La Junta eleva a 10 millones de euros la inversión necesaria en la red viaria autonómica en Priego por el tren de borrascas

La Junta de Andalucía invertirá diez millones de euros en la reparación de la red viaria de titularidad autonómica que discurre por el término municipal de Priego, afectada por el tren de borrascas de finales de enero y principios de febrero.

Así lo ha indicado este martes la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, en el transcurso de la visita que ha realizado a uno de los puntos de la carretera A-333 en los que ya se está actuando, en la que ha estado acompañada por los alcaldes de Algarinejo y Priego, Jorge Sánchez y Juan Ramón Valdivia, respectivamente; el director general de Infraestructuras Viarias, Alfonso Lujano; la delegada territorial de Fomento, Carmen Granados; la vicepresidenta segunda de la Diputación, Marta Siles, y miembros del equipo de gobierno del Consistorio prieguense.

En declaraciones a los medios, Díaz señalaba que son casi medio centenar de puntos de la A-333 los que se han visto dañados, apuntando que en la obra en concreto que estaba visitando, ubicada en el punto kilométrico 27 de dicha vía autonómica, "se están estabilizando taludes mediante la ejecución de muros de escollera, así como trabajos de drenaje y saneamiento de la plataforma que se ha visto dañada".

8,5 millones de euros solo en la carretera A-333

Según la consejera, "el coste de la reparación de la A-333 es de 8,5 millones de euros, algo fundamental y necesario porque vertebra municipios y es necesario para la economía de esta comarca", añadiendo que el coste total de todas las reparaciones de los daños provocados en el término municipal de Priego se sitúa en los diez millones de euros.

Junto a los trabajos que también se están llevando a cabo en la A-339, Díaz hizo referencia a la intervención en la A-4154, que une Priego y Algarinejo, y que como afirmaba, "tanta importancia tiene para unir ambas localidades, ambas comarcas y ambas provincias".

Carretera que, como recordaba la consejera, "ha sufrido daños muy graves, siendo una de las vías que permanece cortada en la provincia de Córdoba, ya que se ha perdido parte de la plataforma".

La consejera, con los alcaldes, delegados, concejales y técnicos, a su llegada a las obras de la carretera A-333 en Priego. / R.C.C.

Según Díaz, "ayer finalizaron los estudios geotécnicos, para ver cómo vamos a actuar en esta carretera, y ahora estamos a la espera de que nos den el resultado de dichos estudios para iniciar las obras cuanto antes".

En este sentido, ponía de relieve la complejidad de las soluciones, aseverando que la intención de la Consejería "es hacer un estudio detallado, un estudio pormenorizado para actuar de la mejor manera posible y dar respuesta a los vecinos de ambos municipios y de las explotaciones agrarias que en ella se encuentran y que son el motivo y el motor económico de la zona". De ahí que, como afirmaba, "muy pronto, esperemos que en un par de semanas, se pueden iniciar las obras en esta carretera".

Las obras de emergencia

Por otra parte, y en relación a las obras de emergencia, la consejera recordaba que "ya están en marcha, elevándose su cuantía en toda Andalucía a 238 millones de euros", puntualizando en este sentido que estas obras de emergencia en el término municipal, donde principalmente se han visto afectadas la A-333, la A-339 y la A-4154, "van todas a la vez, pero hay tajos en los que se actúa antes que en otros, porque no podemos actuar en los casi 50 tajos a la vez, pero todas las emergencias están declaradas y todas las estamos llevando a cabo, aunque algo distinto son los tajos en los que estamos actuando que hay que planificarlos".

Por su parte, el alcalde prieguense, Juan Ramón Valdivia, indicaba que "ya estamos viendo cómo se está trabajando a pleno rendimiento desde la Junta, la Diputación y los ayuntamientos para recuperar todo lo que el tren de borrascas dañó", señalando la particularidad de los terrenos de la zona, "olivar de montaña en el que, cuando hay alguna inclemencia meteorológica, el terreno se mueve y acabamos teniendo muchos más daños de los que son habituales en otras comarcas".

Valdivia incidía en que han sido tres las vías especialmente dañadas en el término municipal, como son la A-333 en múltiples puntos, con hasta medio centenar de puntos en los que se han producido incidencias:; la A-339 y la A-4154, que une Algarinejo y Priego, concluyendo afirmando que el Ayuntamiento de Priego ha cuantificado en 1,6 millones de euros los gastos asumidos en relación con este tren de borrascas.