Juanma Moreno afea al PSOE-A que no repruebe al exconcejal que le increpó en Cabra: "Si lo hace uno del PP será expulsado"

El presidente de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, ha lamentado este martes que, a día de hoy, no haya habido "ningún tipo de reproche" por parte del PSOE hacia el exconcejal socialista que lo increpó la pasada Semana Santa durante una visita a Cabra, y ha indicado que si un miembro de su partido hiciera algo así, sería "expulsado".

En una entrevista en El Programa de Ana Rosa, en Telecinco, recogida por Europa Press, Juanma Moreno ha expresado que la verdad es que no está "acostumbrado" a situaciones como la que vivió en Cabra.

Una actitud "completamente agresiva" y "claramente amenazante"

Ha señalado que cuando un militante socialista, exconcejal del partido en Cabra, va con una actitud "completamente agresiva" y "claramente amenazante" hacia él, de tal modo que se necesitaron "hasta tres policías para reducirlo", lo mínimo que "debería hacer el PSOE-A es decir este señor no nos representa".

"Esas actitudes violentas son las que tenemos que reprochar", según ha indicado Juanma Moreno, quien ha querido dejar claro que si esa actitud la hubiera tenido un concejal del PP, sería "expulsado" del partido.