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Jornadas de puertas abiertas y formación: así celebra Montilla los Días Europeos de la Artesanía

La Asociación Solano Salido impulsa unas jornadas con talleres, una muestra en vivo y puertas abiertas para dar a conocer el talento local

El maestro artesano Joaquín Feria hace una demostración a varias estudiantes en su taller Carpinfe.

El maestro artesano Joaquín Feria hace una demostración a varias estudiantes en su taller Carpinfe. / Julio Portero

Juan Pablo Bellido

Juan Pablo Bellido

Montilla

La Asociación Solano Salido de Montilla pondrá en valor el talento local durante los Días Europeos de la Artesanía con una programación que se desarrollará hasta este próximo sábado, a través de unas jornadas de puertas abiertas que incluirán talleres formativos y una muestra de artesanía en vivo para acercar al público los oficios tradicionales y la creación contemporánea.

La entidad montillana se suma así, un año más, a esta iniciativa de alcance internacional que pretende difundir el conocimiento artesanal y fomentar el contacto directo entre creadores y ciudadanía. Con un programa ya registrado en la web oficial del evento, la Asociación Solano Salido, en palabras de su presidente, Joaquín Feria, "propone tres jornadas intensas para reivindicar el valor cultural y económico del sector artesano".

Artesanía en madera

El calendario de actividades arrancará el jueves 9 de abril, en horario de 10.00 a 13.30 de la tarde, con una jornada de puertas abiertas en el taller Carpinfe, especializado en la artesanía en madera. Esta cita tendrá un marcado carácter formativo, ya que contará con la visita del alumnado de la Escuela de Arte Dionisio Ortiz de la capital, que podrá conocer de primera mano los procesos productivos y la maestría técnica que definen a este taller de referencia.

Además, la jornada del viernes 10 de abril estará orientada a la inclusión social a través del aprendizaje de un oficio. Promovida por la Delegación Territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo en Córdoba, dirigida por la rambleña María Dolores Gálvez Páez, la actividad se desarrollará entre las 9.30 y las 12.30 del mediodía.

Durante ese tiempo, los hermanos Feria, maestros artesanos de Carpinfe, impartirán un taller de iniciación a la carpintería dirigido específicamente al alumnado del Centro Futuro Singular Córdoba de Montilla. "Esta propuesta pone de relieve el compromiso de la Asociación Solano Salido con la integración social mediante la formación en disciplinas artesanas", tal y como han puesto de manifiesto desde el propio colectivo artesanal.

Jornada en el mercado de abastos de Montilla

Por otro lado, el programa culminará en la mañana del sábado con una jornada abierta al público general que se trasladará a la nave central del mercado de abastos de Montilla. Este espacio emblemático acogerá una muestra de artesanía en vivo con puestos dedicados a diferentes disciplinas, entre ellas la cerámica, la estampación textil con técnicas respetuosas con el medio ambiente y la encuadernación.

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En ese sentido, los artesanos participantes no solo exhibirán sus piezas, sino que también trabajarán en directo, permitiendo a los visitantes observar el proceso creativo y apreciar la calidad y el detalle que caracterizan cada obra. "Esta interacción directa busca reforzar el vínculo entre el público y los oficios tradicionales, al tiempo que pone en valor el carácter único de cada producto artesanal", subrayan desde la Asociación Solano Salido.

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