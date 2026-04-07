Investigan a un vecino de Adamuz por la muerte de un perro en el asiento trasero de su vehículo

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil ha investigado a un vecino de Adamuz por un presunto delito de maltrato animal, "con resultado de muerte", según explica este cuerpo en una nota de prensa. Se trata de un perro de raza mestiza que "se encontraba en el asiento trasero de un vehículo, totalmente inmóvil y suspendido mediante una correa atada a su collar", detalla el comunicado.

La actuación tuvo lugar el pasado 19 de marzo, tras un aviso ciudadano que alertaba de la presencia de un animal "encerrado en el interior de un turismo estacionado" en una calle de Adamuz. Los agentes desplazados a la zona actuaron de urgencia, fracturando una de las lunas del vehículo para acceder al interior y auxiliar al animal. Una vez conseguido el acceso, los guardias civiles "confirmaron lamentablemente" el fallecimiento del perro, "ya que carecía de constantes vitales". Un facultativo veterinario levantó "acta de inspección ocular en presencia de autoridades locales que acudieron a la zona", amplía la nota de la Guardia Civil.

Sin microchip, seguro ni licencia municipal

Tras las investigaciones iniciadas, el Seprona identificó al propietario del vehículo y el perro, "que carecía del preceptivo microchip identificativo". Asimismo, los guardias civiles constataron que el investigado "carecía de la licencia municipal para la tenencia de animales potencialmente peligrosos (PPP), del seguro de responsabilidad civil y de la correspondiente inscripción en el registro municipal".

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Por estos hechos, además de las diligencias penales remitidas al Juzgado de Instrucción de Guardia de Montoro por un presunto delito tipificado en el artículo 340 bis del Código Penal, "los agentes han formulado las correspondientes denuncias administrativas por infracciones muy graves a la normativa de bienestar animal".