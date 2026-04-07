Fomento anuncia la próxima licitación de un estudio económico y técnico para la subestación eléctrica de Cabra

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha visitado este martes el Ayuntamiento de Cabra, donde ha mantenido una reunión de trabajo con el alcalde, Fernando Priego; la delegada territorial, Carmen Granados, y el delegado del Gobierno, Adolfo Molina, entre otros, antes de desplazarse a la carretera A-339 para supervisar las obras de emergencia en ejecución tras los daños provocados por el reciente tren de borrascas. En esta visita la consejera anunció la próxima licitación de un estudio económico y técnico para la demandada subestación eléctrica, que permitirá analizar en profundidad la situación actual y, especialmente, garantizar el suministro eléctrico.

Durante el encuentro institucional, Díaz subrayó la importancia del "diálogo permanente" entre administraciones para abordar los principales retos del municipio. Entre ellos, destacó la futura variante de Cabra, vinculada a la Autovía del Olivar, cuyo proyecto se encuentra en su fase final de redacción. La consejera indicó que la previsión es que este documento quede concluido a lo largo de 2026. La actuación cuenta con un presupuesto estimado de 76 millones de euros y, según destacó, supondrá una infraestructura clave para la movilidad del municipio y de toda la comarca, tras años en los que el proyecto permaneció paralizado.

Mejora del suministro eléctrico en Cabra y Lucena

Otro de los asuntos abordados fue la mejora del suministro eléctrico y el proyecto de una futura subestación eléctrica, una demanda histórica de Cabra y también de la vecina localidad de Lucena. En este sentido, Díaz, señaló que esta infraestructura constituye "una de las grandes aspiraciones" del municipio egabrense, recordando que no es la primera vez que ambas administraciones tratan este asunto. En este sentido, anunció la próxima licitación de un estudio económico y técnico que permitirá analizar en profundidad la situación actual y, especialmente, garantizar el suministro eléctrico.

La consejera incidió en que el objetivo es "resolver el problema del suministro eléctrico para Cabra", subrayando además la buena posición del municipio para afrontar este reto gracias al trabajo realizado durante años. "Cabra ha hecho muy bien el trabajo y partimos de una base sólida", afirmó.

Reunión que ha mantenido la consejera con representantes autonómicos y municipales en el ayuntamiento de Cabra. / Moreno

Asimismo, destacó la importancia del diálogo institucional para no perder oportunidades de desarrollo económico y favorecer la implantación de nuevas empresas, así como la llegada de población. Un desarrollo que, según indicó, resulta clave tanto para Cabra como para Lucena.

Por su parte, el alcalde, Fernando Priego, recordó que los problemas de suministro eléctrico afectan desde hace más de dos décadas tanto a Cabra como a Lucena, y calificó este asunto como "el gran reto" de ambos municipios para garantizar su desarrollo futuro.

Obras de emergencia en la A-339

Tras la reunión, visitaron las obras de emergencia en la A-339, en el tramo que conecta Cabra con Priego. Esta vía, muy transitada, resultó gravemente afectada por el temporal, lo que obligó a una intervención urgente por parte de la Junta.

Las actuaciones cuentan con una inversión aproximada de 4,5 millones de euros y forman parte del plan Andalucía Actúa, dotado con 283 millones para toda la comunidad autónoma, de los que 30 millones corresponden a la provincia de Córdoba. El tramo afectado atraviesa los términos municipales de Cabra, Carcabuey, Priego y Almedinilla.

Díaz destacó que los trabajos tienen como objetivo restablecer "lo antes posible" las condiciones de seguridad en una carretera que actúa como eje vertebrador de la comarca. En la misma línea, Priego valoró la "actuación inmediata" de la Administración autonómica para evitar riesgos a los usuarios de esta vía clave para la actividad económica y la movilidad en la zona.