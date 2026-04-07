Fallece un motorista en un accidente de tráfico en Montoro

Un motorista, varón, de edad aún desconocida, ha fallecido en un accidente de tráfico en la CO-4104, en el término municipal de Montoro, a la altura del cementerio, según han informado fuentes del servicio de Emergencias 112 y han confirmado desde la Guardia Civil. Las primeras pesquisas del instituto armado apuntan a que, aparentemente, no hay más vehículos implicados, aunque este extremo debe confirmarse en una investigación en profundidad del trágico percance.

Según explican en el 112, una llamada alertó del siniestro a las 07.30 horas, avisando de un motorista inconsciente en la cuneta de la mencionada carretera. Desde la sala coordinadora se dio aviso a efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Local, que se desplazaron a la zona. Cuando llegaron junto al motorista, solo pudieron confirmar su muerte.