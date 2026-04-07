Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
50 años del Reina SofíaCorte de la A-4Fotografía históricaBaja fría atlánticaArtemis II, en directoCCFCaballerizasMujeres S. SantaCrespín
instagramlinkedin

Sucesos

Fallece un motorista en un accidente de tráfico en Montoro

No hay más vehículos implicados en un trágico percance ocurrido a las 07.30 horas de la mañana

Agentes de la Guardia Civil en Montoro.

Agentes de la Guardia Civil en Montoro. / Córdoba

José A. Pérez Lunar

José A. Pérez Lunar

Un motorista, varón, de edad aún desconocida, ha fallecido en un accidente de tráfico en la CO-4104, en el término municipal de Montoro, a la altura del cementerio, según han informado fuentes del servicio de Emergencias 112 y han confirmado desde la Guardia Civil. Las primeras pesquisas del instituto armado apuntan a que, aparentemente, no hay más vehículos implicados, aunque este extremo debe confirmarse en una investigación en profundidad del trágico percance.

Según explican en el 112, una llamada alertó del siniestro a las 07.30 horas, avisando de un motorista inconsciente en la cuneta de la mencionada carretera. Desde la sala coordinadora se dio aviso a efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Local, que se desplazaron a la zona. Cuando llegaron junto al motorista, solo pudieron confirmar su muerte.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents