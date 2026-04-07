La Diputación de Córdoba participa en el Certamen Pueblo Saludable, que visibiliza el trabajo de los ayuntamientos en la promoción de la salud

La Diputación de Córdoba participa un año más, coincidiendo con el Día Mundial de la Salud, en una nueva edición del Certamen Pueblo Saludable, una iniciativa que tiene como objetivo el fomento y la puesta en valor del trabajo realizado por los ayuntamientos en materia de promoción de la salud.

La delegada de Igualdad, Cooperación al Desarrollo, Consumo y Participación Ciudadana de la institución provincial, Auxiliadora Moreno, ha recalcado en su presentación que esta iniciativa, que se desarrolla en colaboración con el Colegio Oficial de Médicos de Córdoba, "es una de las herramientas básicas con las que contamos para promover comunidades, ciudades y municipios saludables. Tener una visión integrada de la salud permite abordarla con enfoques muy diversos, considerando factores médicos y clínicos".

Dos modalidades para todos los ayuntamientos

Este certamen está dirigido a todos los ayuntamientos de la provincia, que pueden participar en dos modalidades, para municipios de hasta 5.000 habitantes y de más de esa cifra. Una vez que se emita el fallo del jurado, a cada ayuntamiento galardonado se le entregará una placa conmemorativa del título, siendo necesario el compromiso de colocarla en la fachada de un edificio municipal.

Moreno ha subrayado que "este proyecto encaja perfectamente en las líneas de trabajo de la Diputación, ya que estamos comprometidos con el impulso de la cohesión social de la provincia y es una apuesta clara también por dinamizar la participación ciudadana, pues este enfoque holístico no se alcanza si no se cuenta con la implicación de los vecinos y vecinas".

La solicitud se presentará a través de la web del Colegio de Médicos

Por su parte, Luis Palenzuela, responsable del área de Promoción de la Salud del Colegio de Médicos de Córdoba, ha destacado que "somos plenamente conscientes de que la promoción de la salud constituye un pilar fundamental para lograr un desarrollo sostenible en nuestros municipios. Uno de los objetivos de nuestra corporación es asegurar una vida saludable y fomentar el bienestar para todas las personas dentro de nuestro ámbito territorial".

Los interesados en formar parte de esta convocatoria deberán presentar una solicitud a través de un formulario situado en la página web del colegio (www.comcordoba.com), en la que constarán los datos de identificación y contacto, adjuntando además una memoria de actividades.

El jurado tendrá en cuenta, de manera prioritaria, las actuaciones preventivas y de promoción de la salud desarrolladas a nivel local, relativas a cuatro grandes temáticas, el Plan de Acción local en materia sanitaria, las actuaciones sobre los estilos de vida y conductas, las acciones del ayuntamiento en medio ambiente y la colaboración del consistorio con el sistema sanitario.