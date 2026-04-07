Reacción municipal
El Ayuntamiento de Lucena "respeta" la protesta sanitaria pero se reafirma en su "hoja de ruta"
La edil de Salud, Miriam Ortiz, asegura que ya se están dando "pasos importantes" en relación al centro de alta resolución acordado con la Junta de Andalucía
La concejala de Salud del Ayuntamiento de Lucena, Miriam Ortiz, ha expresado este martes su "máximo respeto" al ejercicio del "derecho a manifestarse" y a diseñar la demanda de las reivindicaciones como "se creen oportunas". Se refería así a la concentración celebrada en la tarde del lunes para volver a reivindicar el hospital público, convocada por la mesa de unidad ciudadana Lucena por su Hospital.
De igual forma, la edil popular, ante las preguntas de la prensa, también ha señalado que aceptan la actitud de "las personas que entienden que hay otro camino para hacer las cosas". No obstante, por parte del Ayuntamiento continuarán con "la hoja de ruta" diseñada en consonancia con la Junta de Andalucía, y basada en el traslado de la sección de Urgencias al centro de salud 2, una vez concluya la reubicación del área de Fisioterapia en la antigua Escuela de Hostelería, cuyas obras comenzaban hace unas semanas.
Centro de alta resolución y tercer equipo de urgencias
Al mismo tiempo, el Consistorio ha acordado con la Junta, a través de una declaración institucional suscrita entre el alcalde, Aurelio Fernández y el consejero de Sanidad, Antonio Sanz, la construcción del centro de alta resolución de procesos en el paraje Dehesa de la Villa, aparte de la incorporación del tercer equipo de Urgencias.
En conclusión, Miriam Ortiz ha apuntado que "nosotros seguimos haciendo nuestro camino" y avanzaba que "tenemos la certeza de que vamos a dar pasos importantes", puntualizando que "ya se han dado, de hecho", finalizaba la edil de Salud del Consistorio lucentino.
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