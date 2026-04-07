El Ayuntamiento de Hinojosa y la Cofradía de la Antigua coordinan el dispositivo especial para la romería

El Ayuntamiento de Hinojosa del Duque ha mantenido una reunión de trabajo con la Cofradía de Nuestra Señora de la Antigua para coordinar todos los preparativos y el dispositivo especial de las Fiestas Patronales 2026, del 17 al 26 de abril, una cita clave en la vida social, cultural y religiosa del municipio que reunirá a vecinos, vecinas y visitantes en torno a la devoción a la Patrona.

Las celebraciones volverán a llenar de singularidad, espiritualidad y convivencia las calles de Hinojosa del Duque, consolidándose como uno de los momentos más esperados del año por la ciudadanía. En este sentido, el Ayuntamiento desplegará un dispositivo que incluye la gestión de los trámites necesarios para la Venida de la Virgen, permitiendo su recorrido con todas las garantías de seguridad por la carretera de Valsequillo hasta enlazar con el camino, contando con la colaboración de Policía Local y Guardia Civil.

Asimismo, se activará un dispositivo especial de seguridad y tráfico para la romería y las procesiones, con organización de accesos, zonas de aparcamiento y acampada en el entorno del santuario, además de la retirada de vehículos en el casco urbano en las calles por las que discurran los recorridos procesionales durante el domingo y el lunes.

El Consistorio también pondrá en marcha un servicio preventivo de urgencias y asistencia sanitaria, junto a la correspondiente póliza de responsabilidad civil, reforzando la seguridad de todos los participantes.

Aseos portátiles, contenedores y vallas

En materia de infraestructuras y servicios, el Ayuntamiento asumirá la instalación de servicios portátiles, contenedores de residuos, megafonía para la misa en la explanada del Santuario y la cesión de 300 sillas, incluyendo su traslado y recogida, así como el vallado y señalización de zonas sensibles como la zanja de drenaje de la Tierra de la Virgen.

Además, se instalarán puntos de agua para la correcta extinción de antorchas en ubicaciones estratégicas como el santuario, la calle Virgen de la Antigua y la Plaza de la Catedral.

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El Ayuntamiento también garantizará la limpieza, recogida de residuos y acondicionamiento de todo el entorno romero tras la celebración, contribuyendo al cuidado del espacio natural y al bienestar de los asistentes.