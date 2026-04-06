San Juan de Ávila protagoniza unas jornadas formativas de la diócesis de Córdoba

La diócesis de Córdoba organiza desde este miércoles 8 de abril unas jornadas de estudio y oración dedicadas a profundizar en la figura de san Juan de Ávila, dirigidas a sacerdotes y seminaristas, que se celebrarán en el seminario San Pelagio de la capital, con la participación de distintos responsables eclesiásticos y especialistas en espiritualidad, en un encuentro concebido para ahondar en la dimensión teológica, pastoral y humana del patrón del clero español.

La iniciativa, promovida junto al seminario y el Centro Diocesano San Juan de Ávila de Montilla, plantea un programa estructurado en tres jornadas consecutivas que combinarán formación académica, oración comunitaria y espacios de reflexión compartida.

Agenda religiosa

El ciclo comenzará el miércoles 8 de abril, a las 19.00 de la tarde, con la ponencia titulada ¿Quién es San Juan de Ávila?, que será impartida por el obispo de Córdoba, Jesús Fernández, encargado también de inaugurar oficialmente estas jornadas.

Además, la jornada del jueves 9 de abril se desarrollará como el eje central del encuentro, articulada en dos bloques que permitirán profundizar en aspectos clave del pensamiento avilista. Durante la mañana, la atención se centrará en la espiritualidad de san Juan de Ávila, con la conferencia San Juan de Ávila: promotor de la mística en el clero diocesano, que ofrecerá el obispo emérito de Córdoba, Demetrio Fernández. Esta intervención abrirá la fase académica de la jornada, concebida para analizar la influencia del santo en la configuración de la vida espiritual del clero.

Por la tarde, a partir de las 16.30 de la tarde, el programa continuará con el segundo bloque, dedicado a la relación entre Eucaristía y caridad pastoral en la figura del patrón del clero español. Esta reflexión será desarrollada por Jesús Vidal, obispo de Segovia y presidente de la Subcomisión Episcopal para los Seminarios, en una ponencia que abordará uno de los ejes fundamentales del legado de san Juan de Ávila.

Un retiro espiritual y una visita en Montilla

Por otro lado, el viernes 10 de abril estará orientado a la vivencia más contemplativa y experiencial del mensaje avilista. La programación incluye la celebración de un retiro espiritual y una visita en Montilla, donde se desarrollará una meditación dirigida por Juan Carlos Mateos González, secretario de la Comisión Episcopal para el Clero y los Seminarios.

El último bloque del encuentro estará dedicado a la relación de san Juan de Ávila con la Virgen María, un aspecto esencial en su espiritualidad. El sacerdote diocesano Juan José Romero Coleto ofrecerá la ponencia titulada La devoción mariana en San Juan de Ávila, con la que se cerrará el ciclo de conferencias. A continuación, tendrá lugar la presentación del documento de trabajo elaborado en el marco de estas jornadas y la celebración de la eucaristía, presidida por el obispo de Córdoba, que pondrá el broche final al programa.

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Estas jornadas se enmarcan en la permanente vigencia de la figura de san Juan de Ávila, nacido en Almodóvar del Campo el 6 de enero del año 1500 y fallecido en Montilla el 10 de mayo de 1569. Su trayectoria estuvo marcada por una intensa labor evangelizadora, que lo llevó a recorrer amplias zonas de Andalucía, así como parte de La Mancha y Extremadura, impulsando predicaciones que alcanzaron una notable repercusión y favorecieron numerosas conversiones.