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La plataforma sanitaria de Lucena vuelve a protestar y mantiene su reivindicación de un hospital

Una concentración conmemora el vigésimo aniversario de la gran manifestación de 2006 y rechaza el centro de alta resolución acordado entre la Junta y el Ayuntamiento

Protesta de la plataforma sanitaria de Lucena en la plaza San Juan de Dios.

Protesta de la plataforma sanitaria de Lucena en la plaza San Juan de Dios. / M. González

Manuel González

Manuel González

Lucena

Una concentración desarrollada en la plaza de San Juan de Dios, junto al edificio del antiguo hospital, ha conmemorado en Lucena el vigésimo aniversario de la manifestación histórica, celebrada el 6 de abril de 2006, que movilizó a cerca de 20.000 personas con el lema unitario "Lucena por su hospital". Miembros fundadores de la plataforma sanitaria han encabezado una convocatoria respaldada por unos 200 asistentes.

El rechazo a la construcción del centro de alta resolución de procesos acordado entre el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía, y la reivindicación del hospital público en los terrenos del paraje Dehesa de la Villa, han capitalizado esta concentración, entre constantes críticas directas al alcalde, Aurelio Fernández (PP), calificado de "sumiso" por Antonio Moreno, miembro del colectivo promotor.

Frente a la unidad de hace dos décadas, a esta cita han acudido representantes de PSOE, Ciudadanos e IU, formaciones políticas presentes en la mesa de Unidad Ciudadana Lucena por su Hospital.

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En este sentido, Miguel Ramírez, otro de los componentes del colectivo primitivo, ha achacado "la división" actual a la renuncia de la Junta al plan funcional consensuado en 2017 y que contemplaba dos quirófanos y 20 camas hospitalarias. Por su parte, Francisco Salazar advirtió sobre la pérdida del centro de salud 1, desvaneciéndose "todas las promesas", y, finalmente, Javier Morales, portavoz de la mesa, apeló a la recuperación del espíritu de "lucha" germinada en 2006.

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