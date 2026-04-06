La ocupación hotelera en Palma del Río en Semana Santa alcanza el 100%

El concejal de Tradiciones Populares en el Ayuntamiento de Palma del Río, Antonio Martín, ha hecho balance de la Semana Santa 2026, una semana que vive intensamente por su amplia participación en las hermandades y que ha calificado de "esplendorosa". Agradecido por la meteorología y a falta de cifras concretas, Martín manifiesta estar "contento" y con una respuesta turística "excepcional", ya que "la capacidad hotelera de Palma del Río se ha cubierto al cien por cien".

Otro dato que arroja que el balance es positivo es que algunos establecimientos hosteleros "se han quedado sin género el Viernes Santo, cuando ellos ya tienen una previsión y han roto todas las espectativas", según el propio concejal.

La normalidad ha sido también una de las noticias de la semana, sin incidencias y con presencia constante en las calles de Policía Local y Protección Civil, cuerpos a los que Martín ha dado las gracias. "Lo mejor está por llegar", ha comentado el concejal en relación al crecimiento que está experimentando la Semana Santa palmeña, y ha anunciado que van a "seguir trabajando para que el avance siga siendo máximo y demos el sitio que se merece y que está cogiendo la Semana Santa de Palma del Río".

La Borriquita, a su paso por la carrera oficial en Palma del Río. / J. Muñoz

Gran afluencia en las procesiones

Por parte del Consejo de Hermandades de Palma del Río, su presidente, José Antonio Barraza, hace también un balance "muy positivo" con "días intensos y muy especiales en los que todas nuestras hermandades han podido realizar su estación de penitencia con normalidad". Barraza ha destacado "la magnífica respuesta del pueblo de Palma del Río”, ya que las procesiones “han estado llenas durante toda la semana, acompañando a nuestras hermandades con respeto, devoción y entusiasmo”.

El presidente también se ha referido a la carrera oficial en la Plaza Mayor de Andalucía, que tras el cambio el año pasado se ha consolidado con la ampliación de palcos y la venta "en su totalidad" para la obra social del consejo, destinando estos fondos a la Fundación Futuro Singular. Barraza ha agradecido a "cada una de las hermandades, los voluntarios, las fuerzas de seguridad, el Ayuntamiento y todas las personas que han hecho posible que esta Semana Santa haya sido, sencillamente, un éxito".