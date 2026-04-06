Nuevas ayudas en Córdoba: abierto el plazo de subvenciones para ayuntamientos y asociaciones del comercio y la artesanía

La Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo ha publicado dos convocatorias de ayudas destinadas, por un lado, a ayuntamientos, para financiar acciones destinadas a la mejora, modernización y promoción del comercio y la artesanía y, por otro, subvenciones para impulsar el asociacionismo en el sector. El objetivo es promocionar y dinamizar el pequeño comercio urbano y la artesanía en Andalucía.

Según recogen sendas resoluciones de la Dirección General de Comercio, ambas convocatorias cuentan con una dotación conjunta de 585.845 euros para la provincia de Córdoba y el plazo de solicitud será hasta el próximo 30 de abril.

Convocatoria para los ayuntamientos

Respecto a la convocatoria para ayuntamientos, dispondrán de 114.945 euros en subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, que cubrirán hasta el 75% del coste de las iniciativas presentadas, con un máximo de 60.000 euros.

Se contemplan dos líneas de ayudas. La primera destinada a promover la mejora de infraestructuras y la transformación digital del comercio local y de la artesanía en los municipios. Dentro de ese apartado, se subvencionan proyectos de inversión para la modernización de los mercados de abastos o de los espacios comerciales urbanos, así como mejoras para el comercio ambulante. Del mismo modo, se incentivan actuaciones de transformación digital en todos sus formatos, a través de servicios locales de asistencia y asesoramiento a las entidades comerciales y artesanas o las plataformas de comercio online de titularidad municipal.

También podrán acogerse a esta línea de ayudas actuaciones que faciliten la instalación de equipamientos o mobiliario en negocios locales, como taquillas inteligentes que permitan gestionar la custodia de la compra realizada, ya sean de carácter comercial o artesano. Otros conceptos subvencionables son la implantación o mantenimiento de espacios expositivos permanentes destinados a la promoción de la producción artesana, así como la instalación de señalética identificativa en comercios y talleres artesanos.

La segunda línea financia actuaciones dirigidas a promover la planificación estratégica y la dinamización y promoción del comercio minorista y de la artesanía local. En concreto, la elaboración de Planes Estratégicos de Comercio Municipal o bien su revisión o actualización, así como campañas publicitarias para incentivar las compras. Las ayudas también se destinan a la organización y desarrollo de ferias comerciales y de artesanía, así como cualquier otro evento de promoción y dinamización de ambos sectores.

Los ayuntamientos interesados deberán presentar una solicitud por cada una de ellas, utilizando los formularios específicos previstos, a los que se puede acceder en este enlace. Las solicitudes se cumplimentarán a través de la oficina virtual de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo.

Ayudas a las asociaciones

Por otro lado, la convocatoria de subvenciones para asociaciones se articula a través de tres líneas de ayudas con una dotación para la provincia de 470.900 euros. La primera de las líneas contempla ayudas dirigidas a promover el asociacionismo y las relaciones de cooperación entre las empresas comerciales o artesanas en el seno de estas entidades. Así, se financia la organización de jornadas, congresos o seminarios que aborden temáticas de interés común para las empresas, así como talleres u otras actividades formativas que tengan como objetivo una mejora en la cualificación de los trabajadores.

Del mismo modo, se incentiva el lanzamiento de campañas de información o sensibilización, así como la redacción de estudios sectoriales, que en el caso de los Centros Comerciales Abiertos podrán abarcar temáticas como la incidencia del tráfico rodado y la accesibilidad, la adecuación de los entornos o la elaboración de instrumentos de planificación, entre otras. Por último, se concederán ayudas para proyectos de modernización digital, en especial la implementación de soluciones informáticas que mejoren la comunicación entre socios, y para la edición de revistas o catálogos.

La línea 2 se centra en actuaciones de dinamización y promoción del comercio minorista, tanto en espacios comerciales abiertos con en mercados ambulantes y de abastos. En este caso, podrán acogerse a las ayudas proyectos que contengan acciones de dinamización, como exposiciones, promociones en puntos de venta, campañas especiales para la celebración de efemérides o acciones de animación en la calle. También quedan incluidas las actuaciones encaminadas a la fidelización de clientes, a mejorar las ventas y atraer consumidores.

Están encuadradas en esta línea proyectos de mejora de los espacios comerciales comunes y actuaciones de señalización externa por medio de elementos identificativos, así como el diseño o actualización de la imagen y del manual de identidad de los centros comerciales abiertos o mercados de abastos.

Por último, la línea 3 recoge actuaciones para el fomento y la promoción de la artesanía. En ese apartado figuran seis conceptos subvencionables como la organización de hasta tres ferias por cada entidad participante en la convocatoria, la adquisición de los elementos identificativos de la marca promocional Artesanía hecha en Andalucía, o el diseño y edición de revistas y catálogos.

El listado de iniciativas se extiende a actuaciones de dinamización, en especial las vinculadas a ferias locales o a la celebración de los Días Europeos de la Artesanía, abarcando también labores de divulgación en colegios y otros centros educativos. Completan esta línea las actuaciones de señalización externa y la creación de espacios digitales para el conocimiento y la puesta en valor del sector, como páginas webs, redes sociales, blogs o el impulso a la creación de centros de interpretación virtuales.

Según figura en las bases de la convocatoria, podrán acogerse a estas subvenciones las entidades asociativas de comerciantes (bajo la figura de asociaciones, federaciones, confederaciones o unión de asociaciones), las entidades promotoras de Centros Comerciales Abiertos reconocidos por la Junta de Andalucía y aquellas entidades asociativas de artesanos cuyos estatutos incluyan, como objeto principal, el fomento y la defensa del sector.

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Las solicitudes deberán presentarse a través del acceso establecido al efecto en la Oficina Virtual de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo.