Lunes de Pascua y de celebraciones marianas en Los Pedroches

Como marca la tradición, cada Lunes de Pascua está cargado de fiestas y tradiciones en Los Pedroches, muchas de las cuales tienen a las patronas y a advocaciones muy arraigadas como protagonistas. En distintas localidades es jornada de fiesta local, en lo que supone uno de los días con más celebraciones del año en la comarca. Es el caso de Villanueva del Duque con la Fiesta de las Mozas, que ha tenido como uno de los momentos más especiales la procesión con la Virgen de Guía al mediodía.

En la procesión villaduqueña han participado las "mozas", este año con María de Guía Gómez como hermana mayor, María Martín como hermana entrante y María Moyano como saliente, que ocuparon un lugar destacado en el recorrido. A su término comenzaba una misa y después llegaba el convite para las "jóvenes casaderas" del pueblo en un bar de la localidad, en el que también participaron el alcalde, el sargento de la Guardia Civil y la jueza de paz.

El requisito: estar solteras

Las jóvenes se inscriben en una lista o las inscriben sus familiares y el objetivo es servir a la Virgen en base a alguna promesa y también para llegar a ser hermana mayor. El requisito es estar solteras y por ello se apuntan desde una temprana edad. La concejala Noelia Urbano señala que "es una tradición muy arraigada" y pervive en el tiempo, "ya que este año las hermanas entrante y saliente no viven en la localidad, aunque sus familias pertenecen al municipio, y no han dudado en acudir para participar". La fiesta comenzó en la jornada del domingo recogiendo a la Virgen de Guía tras ser devuelta a su ermita por Alcaracejos.

María de Guía Gómez, con María Martín y María Moyano, en la procesión de la Virgen de Guía en Villanueva del Duque. / Rafa Sánchez

Función de los Soldados en Pedroche

En Pedroche, la Función de los Soldados tiene como protagonistas a los quintos, en esta ocasión los jóvenes nacidos en 2005, a los que les habría correspondido hacer el servicio militar. Todos ellos y sus familias recibieron un homenaje el sábado, con presencia de un mando militar y el izado de la bandera nacional y este lunes ha sido el día grande con una recepción en el Ayuntamiento, que también les ofrecía un desayuno para, posteriormente, en la ermita de la Virgen de Pidrasantas, celebrar una eucaristía y la procesión con la patrona.

La Función de los Soldados tiene su origen en 1917, con Isabel Clara Conde, que prometió a la Virgen que si su novio volvía de la guerra de Marruecos le ofrecería una misa. Luego se mantuvo con los jóvenes que tenían que hacer el servicio militar y al desaparecer la obligatoriedad de este se conserva, pero siendo cada año protagonistas los jóvenes de la promoción a la que le hubiera correspondido hacer la mili.

Romerías en El Viso, El Guijo y Santa Eufemia

En El Viso la jornada festiva se celebra en el paraje Huerta de los Frailes con la romería de la Virgen de Vallehermoso, que ha incluido una misa, pero también con la actuación de una orquesta que prepara el Ayuntamiento. Un día de campo muy animado y en el que toman parte numerosos vecinos.

En El Guijo la romería de la Virgen de las Cruces fue ayer domingo, pero este Lunes de Pascua han seguido los actos festivos.

En Santa Eufemia también fue ayer domingo la Romería de la Santa y este lunes han celebrado una misa. También la tradición de los hornazos en Añora se viene celebrando el Domingo de Resurrección.