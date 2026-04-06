«La innovación será elemento tractor de crecimiento del sector del frío»

La expansión internacional y la consolidación como clúster de referencia en el panorama español sustenta la proyección del frío industrial en Lucena. Fundada en 2008, Docriluc avanza con tecnologías de última generación y orientadas a la sostenibilidad, con ramificaciones en 45 países. Esta empresa ha recibido la Bandera de Andalucía en Córdoba, desarrollándose en una planta de 38.000 metros cuadrados, con unos laboratorios propios para investigación.

-¿Cuáles han sido las claves de la expansión mundial del sector del frío industrial en Lucena?

-La expansión internacional del sector del frío industrial en Lucena responde a una combinación de factores estructurales y estratégicos. Destaca la elevada especialización productiva, la consolidación de un clúster altamente integrado y la orientación continua hacia mercados exteriores. Asimismo, la capacidad de adaptación a normativas internacionales, la estandarización de procesos y la apuesta sostenida por la calidad han permitido posicionar las empresas lucentinas como referentes globales.

-¿Hacia dónde se dirigen los retos de este sector, afianzado como clúster, para los próximos años?

-Los principales retos se centran en la transición hacia modelos productivos más sostenibles, la integración de tecnologías digitales en los procesos industriales (Industria 4.0) y la mejora de la eficiencia energética. Además, será clave reforzar la resiliencia de la cadena de suministro, impulsar la innovación aplicada y asegurar la disponibilidad de capital humano cualificado.

-A punto de cumplir sus dos décadas de andadura empresarial, ¿cómo ha abordado su crecimiento propio una compañía como Docriluc?

-La empresa Docriluc ha basado su crecimiento en un modelo de desarrollo sostenible que ha priorizado la optimización de procesos, la inversión en tecnología y la diversificación de mercados. La estrategia ha estado orientada a la consolidación de relaciones comerciales a largo plazo, el fortalecimiento de la estructura organizativa y la mejora continua de la competitividad.

-¿Por qué este segmento productivo en Lucena ha generado una fortaleza común entre numerosas empresas de potencia internacional?

-La fortaleza del sector radica en la existencia de un ecosistema industrial altamente interconectado, que favorece la cooperación empresarial, la transferencia de conocimiento y la generación de economías de escala. Este entorno facilita la especialización, la eficiencia operativa y la capacidad de respuesta ante las demandas del mercado global.

-¿Qué niveles de investigación e innovación han alcanzado las empresas lucentinas de este sector?

-El sector presenta un elevado grado de madurez en materia de I+D+i. Las empresas han incorporado procesos de innovación continua orientados al desarrollo de soluciones más eficientes, sostenibles y tecnológicamente avanzadas, especialmente en el ámbito de la refrigeración comercial e industrial.

-¿Continúa resultando imprescindible disponer de trabajadores con una cualificación específica para los diferentes procesos y cadenas de producción?

-Efectivamente, se trata de un sector intensivo en conocimiento técnico, donde la cualificación del capital humano es un factor crítico de competitividad. Resulta imprescindible disponer de perfiles especializados en ingeniería, automatización, diseño industrial y gestión de procesos, así como reforzar la formación continua.

-¿El sector del frío en Lucena aún goza de capacidad de crecimiento?

-Sí, el sector mantiene un significativo potencial de crecimiento, especialmente vinculado a la expansión en mercados internacionales, la diversificación de aplicaciones y la creciente demanda de soluciones energéticamente eficientes. La innovación tecnológica será un elemento tractor de este crecimiento.

-¿Y posee estabilidad sólida para liderar el desarrollo económico de Lucena durante décadas?

-El sector cuenta con una base empresarial sólida, diversificada y con alta capacidad de adaptación, lo que le permite mantener una posición estratégica como motor económico del territorio. Su orientación exportadora y su nivel de especialización refuerzan su estabilidad a largo plazo.

-¿El volumen de suelo industrial de grandes dimensiones en Lucena puede acoger a más empresas matrices y otras que proporcionen materiales complementarios?

-La disponibilidad de suelo industrial ha sido históricamente un factor competitivo, si bien será necesario continuar desarrollando infraestructuras adecuadas que permitan la expansión del tejido empresarial y la atracción de nuevas inversiones, tanto industriales como auxiliares.

-¿El nivel de ayudas públicas obtenidas en el ámbito del frío industrial y la climatización está en consonancia con la generación de actividad empresarial y económica de las diferentes empresas?

-Si bien existen instrumentos de apoyo, el nivel de ayudas podría reforzarse para acompañar adecuadamente el impacto económico y social del sector. Resulta especialmente relevante impulsar programas orientados a la innovación, la internacionalización y la transición energética.

-¿La sostenibilidad y la energía eficiente están plenamente implantadas en el sector del frío local?

-El sector ha avanzado de forma significativa en la adopción de soluciones sostenibles, aunque el proceso de transformación continúa en marcha. La incorporación de tecnologías más eficientes, el uso de refrigerantes ecológicos y la optimización energética son líneas prioritarias de actuación.

-¿Qué nuevos desafíos contempla Docriluc a corto y medio plazo?

-Los principales desafíos de Docriluc se centran en la digitalización de procesos, la ampliación de su presencia en mercados internacionales y el desarrollo de soluciones alineadas con los criterios de sostenibilidad. Asimismo, la compañía mantiene su compromiso con la innovación y la mejora continua como ejes estratégicos.