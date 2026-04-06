Sucesos
La Guardia Civil detiene a dos personas en Villanueva del Duque por hurtar aluminio valorado en más de 5.000 euros
Los agentes localizaron parte del material sustraído en un establecimiento de compraventa de la provincia de Córdoba
La Guardia Civil ha detenido en Pozoblanco a dos vecinos de Córdoba, de 45 y 48 años de edad, como presuntos autores de un delito de hurto de aluminio cometido en un polígono industrial de Villanueva del Duque. El material sustraído estaba valorado en más de 5.000 euros.
La investigación se inició tras la denuncia presentada en el Puesto de la Guardia Civil de Villanueva del Duque, en la que se alertaba de la sustracción de estructuras de aluminio y diverso material en un recinto del Polígono Industrial de Los Ángeles de dicha localidad.
Tras tener conocimiento de los hechos, la Guardia Civil se trasladó de inmediato al lugar y, una vez comprobado lo denunciado, inició las gestiones oportunas para el total esclarecimiento del hurto, la identificación, localización y detención de los presuntos autores, así como la recuperación del material sustraído.
Investigación del Equipo ROCA
Las primeras investigaciones, llevadas a cabo por el Equipo ROCA de la Guardia Civil que actúa en la zona norte de la provincia, permitieron sospechar que el material sustraído podría haber sido vendido en algún establecimiento de compra-venta de este tipo de efectos ubicado en la provincia.
Fruto de las inspecciones realizadas en este tipo de locales, los agentes localizaron en uno de ellos material coincidente con el sustraído, que fue reconocido posteriormente por el denunciante como de su propiedad.
Recuperados 309 kilos de aluminio
En el marco de la actuación, la Guardia Civil ha logrado recuperar 309 kilogramos de aluminio.
A la vista de la investigación desarrollada y de las diligencias instruidas, los agentes dedujeron la presunta participación en los hechos de dos personas vecinas de Córdoba, de 45 y 48 años, procediendo a su detención como presuntos autores de un delito de hurto.
Los detenidos, junto con las diligencias instruidas, han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente.
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