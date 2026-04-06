El gran cambio en el tiempo que llega a Córdoba: ¿cuándo regresarán las lluvias y el frío?

Después de una Semana Santa esplendorosa, con un tiempo radiante, sin atisbo de lluvias, temperaturas más propias de un mes de mayo que de inicios de abril y noches frescas, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha avisado en las últimas horas de un importante cambio en el tiempo, con "inestabilidad" atmosférica en Andalucía y la "llegada de una baja fría aislada".

Esta situación derivará en precipitaciones, ya que al fuerte descenso de las temperaturas le seguirá la entrada de una "borrasca que circulará al oeste de la Península, con lluvias en las zonas de la mitad occidental peninsular". Además, no será lluvia habitual, sino que, según explica la Aemet, habrá "polvo en suspensión", lo que "dará lugar a calima". Así que las precipitaciones podrían ir acompañadas de barro.

En todo caso, en las próximas horas aún no se notarán estas modificaciones, y viviremos un lunes tranquilo, sin precipitaciones y con máximas casi asfixiantes, ya que se rozarán los 30 grados en las horas centrales de la tarde.

El tiempo en Córdoba. / Aemet

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 7º y 29º, en Lucena entre 11º y 28º, en Pozoblanco entre 9º y 27º, y en Priego de Córdoba entre 11º y 28º.

El tiempo este martes

Así las cosas, hay que esperar hasta este martes, 7 de abril, para tener el primer impacto de la inestabilidad atmosférica. De este modo, la Aemet prevé para mañana cielos nubosos o muy nubosos con precipitaciones débiles, aumentando a moderadas al final. Temperaturas mínimas en ascenso y máximas en descenso. Vientos de componente sur flojos a moderados.

Noticias relacionadas

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 11º y 28º, en Lucena entre 12º y 26º, en Pozoblanco entre 12º y 25º, y en Priego de Córdoba entre 11º y 24º.