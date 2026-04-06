Fuente Palmera celebra los 100 años de la Hermandad de Jesús Nazareno con una salida extraordinaria histórica

Corría el año 1926 cuando un grupo de fieles de Fuente Palmera decidieron fundar la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Hombres con manos curtidas, humildes y obreros del viejo barrio de El Tejar, como Manuel El Tejarero, Santiago Mohedano Prieto y Juan Reyes Ostos, entre otros, supieron levantar un hogar para el Nazareno. La primera función religiosa se celebró el 6 de agosto.

Años más tarde, tras la Guerra Civil, y a pesar de la destrucción documental, se sabe a través de la trasmisión oral de abuelos y familiares que hubo una refundación, de nuevo impulsada por familias de clase obrera para organizar cultos y alabanzas, en especial en la noche del Jueves Santo y hasta el amanecer del Viernes Santo.

El hoy hermano mayor, Antonio Garrido, señala que "la herencia y el esfuerzo de nuestra hermandad no nació de la abundancia, sino de la nobleza, del trabajo y del sudor de esos hombres". "A través de décadas de sacrificio, nuestros antecesores mantuvieron viva la llama del Nazareno, superando tiempos difíciles con oración y unidad. Aquellos pioneros plantaron la semilla de lo que hoy es nuestra gran familia", añade.

Los actos del centenario se abrirán el 30 de mayo

La cofradía ha diseñado un nutrido programa de actos para celebrar tan especial e histórica efemérides. El 30 de mayo tendrá lugar la apertura del centenario con una misa y la presentación del cartel oficial y de la programación. El 6 de agosto, día en que se cumplen los 100 años y es la fiesta de la Transfiguración del Señor, se llevará a cabo la función principal religiosa del centenario, junto al pregón extraordinario a cargo del historiador y cronista oficial de La Colonia, Manuel García Reyes.

Está prevista la asistencia del obispo emérito de Córdoba, Demetrio Fernández, y se descubrirá en una zona emblemática de El Barrio un mural cerámico conmemorativo dedicado a los fundadores de la hermandad.

Participará la banda sevillana de las Tres Caídas de Triana

Uno de los días más esperados es el 10 de octubre, cuando tras la misa estacional en la parroquia de la Purísima Concepción se celebrará una salida procesional extraordinaria con el acompañamiento musical de la prestigiosa Banda de Tambores y Cornetas del Santísimo Cristo de las Tres Caídas de Triana (Sevilla) y en cruz de guía, la Banda de Tambores y Cornetas de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Fuente Palmera.

Sobre esta jornada, Garrido comenta que "cuando el Señor cruce el dintel de nuestra parroquia no caminará solo. En cada chicotá irán con Él todos esos hermanos que hoy nos contemplan desde el cielo. Este año es por ellos y para ellos".

El 2 de noviembre, día de los difuntos, la imagen del Nazareno visitará la residencia de mayores de Santa Magdalena y, a continuación, se trasladará al cementerio municipal para ofrecer la misa en honor de los hermanos difuntos y fundadores de la hermandad. Habrá un vía crucis por el cementerio en oración para, posteriormente, regresar a la parroquia. El 22 de noviembre es el día fijado para la clausura del centenario, a la que será invitado el obispo de Córdoba, Jesús Fernández.

La talla del Nazareno se restauró en 2024

La hermandad cuenta en la actualidad con 250 hermanos. La talla del Nazareno se cree que data de los años 40 del siglo pasado. No se conoce su autor, pero sí hay constancia que procedía de Écija y que la donó una vecina de Fuente Palmera llamada Elena Herrera.

Hace un par de años la imagen sufrió una importante restauración a cargo del escultor cordobés Jorge Domínguez Conde. La última gran novedad llegó para la Semana Santa de 2025 con la incorporación al paso de las imágenes de Simón de Cirene y Santa Verónica, la primera también con la autoría de Domínguez Conde y la segunda, por el escultor gaditano Fernando Manuel Holgado Bernal.