Del calor al frío en unas horas: la Aemet anuncia un giro drástico en el tiempo que devuelve la lluvia a Córdoba

Después de una Semana Santa redonda e histórica para los cofrades, en gran parte gracias al buen tiempo que ha hecho en Córdoba, con temperaturas primaverales y cielos despejados, la Pascua trae consigo un giro en los cielos. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para esta semana la vuelta del frío y la lluvia que vendrán acompañados de una bajada considerable de las temperaturas.

Según la Aemet, esta nueva semana estará marcada por la "inestabilidad" atmosférica en toda Andalucía y la "llegada de una baja fría aislada". Es decir, se nublan los cielos y vuelven las precipitaciones. Asimismo, en los próximos días se observará un descenso notable de los termómetros debido a la entrada de una "borrasca que circulará al oeste de la Península, con lluvias en las zonas de la mitad occidental peninsular", según ha detallado el organismo en un comunicado en redes sociales.

La lluvia llegará a Córdoba acompañada de barro, con la llegada de un nuevo fenómeno anunciado también para las próximas horas: polvo en suspensión que dará lugar a calima. Si bien, el lunes será una jornada de transición y el gran cambio, que llegará mañana, se irá notando de manera progresiva a medida que avance la semana, según la previsión de la Aemet.

Un cambio progresivo en el tiempo

En concreto, este lunes tendremos cielos poco nubosos aumentando a nubosos de oeste a este a partir de mediodía en la provincia de Córdoba. Las temperaturas se sitúan en ligero ascenso, localmente sin cambios, antes de la bajada en las próximas horas. Según la Aemet, habrá una máxima de 30 grados y una mínima de 7 en la capital.

Un grupo de turistas se protege de la lluvia esta semana en el Puente Romano de Córdoba. / Manuel Murillo

Este martes, 7 de abril, el pronóstico empieza a oscurecerse. Córdoba tendrá cielos nubosos o muy nubosos con precipitaciones débiles, aumentando a moderadas al final. Las máximas bajarán hasta los 27 grados aunque las mínimas se mantienen en ascenso y no bajarán de los 11 grados.

El miércoles caerá el mercurio hasta 10 grados respecto al día anterior en una jornada con 100% de probabilidad de lluvia, según la Aemet. Así, se registrarán máximas de 17º y mínimas de 9º.

El tiempo esta semana en Córdoba. / CÓRDOBA

Nueva tregua a la espera de un fin de semana lluvioso

El mal tiempo dará una tregua el jueves, 9 de abril. Para este día, la Aemet pronostica una subida de los termómetros con 29º de máxima y 7º de mínima. La probabilidad de lluvia baja y se situará este día entre 45% y 15%. El viernes, la probabilidad se eleva a 55% y las temperaturas oscilarán entre los 25 y los 8º.

El sábado se estima un 100% de probabilidad de precipitaciones en Córdoba capital en una jornada en la que las temperaturas volverán a bajar y se situarán entre los 9 y los 23º. El domingo se registrará la máxima más baja de la semana (16º), pese a que la mínima se quedará en 10º.