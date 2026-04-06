Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
CaballerizasAccidente múltipleJuanma MorenoPSOEBalance S. SantaFilial CCFMujeres S. SantaParo
instagramlinkedin

Obras municipales

El Ayuntamiento de Villafranca impulsa con el PFEA la mejora del cuartel de la Guardia Civil con nuevos vestuarios femeninos

El alcalde, Francisco Palomares, destaca que esta actuación "es clave" para adaptar las instalaciones a las necesidades actuales y al futuro desarrollo de la Base Logística del Ejército

El alcalde de Villafranca, con un trabajador del PFEA en las obras del cuartel.

El alcalde de Villafranca, con un trabajador del PFEA en las obras del cuartel. / Casavi

Rafael Castro

Rafael Castro

Villafranca de Córdoba

El Ayuntamiento de Villafranca de Córdoba continúa avanzando en la modernización de sus infraestructuras de seguridad. El alcalde de la localidad, Francisco Palomares, ha visitado las obras que se están ejecutando en el cuartel de la Guardia Civil, financiadas a través del Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA). La intervención se centra específicamente en la construcción de nuevos vestuarios femeninos, una demanda histórica del Consistorio y del cuerpo de seguridad.

Un paso hacia la modernización

Según ha explicado el regidor, la ejecución de esta mejora era una prioridad para el equipo de gobierno tras varios años de planificación. "Se trata de una actuación necesaria para adaptar nuestras instalaciones a las necesidades actuales y futuras", señaló Palomares durante la visita. El alcalde subrayó que la adecuación de la casa cuartel no solo responde a una cuestión de funcionalidad inmediata, sino que mira a largo plazo, especialmente ante el impacto que tendrá el desarrollo de la Base Logística del Ejército en la comarca.

Noticias relacionadas y más

Más allá de la obra civil, el Ayuntamiento busca con este movimiento estratégico fortalecer la presencia de las fuerzas de seguridad en el municipio. "Queremos estar preparados y seguir trabajando para lograr más efectivos en nuestro municipio, reforzando así la seguridad y el servicio a nuestros ciudadanos", concluyó el primer edil. 

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Aviserrano abre la inscripción para la selección de 250 empleados para su nueva planta en La Carlota
  2. Así van los trabajos de Adif para adaptar la estación de mercancías de El Higuerón a la futura autopista ferroviaria
  3. La Policía Nacional confirma que el cadáver localizado en el lago Azul de Córdoba es del joven desaparecido
  4. Buscan a un joven de 25 años desparecido en el entorno del lago Azul de Córdoba
  5. Tres institutos de FP de Córdoba formarán a los alumnos en técnicas del arte sacro como la talla y el bordado en oro
  6. Un accidente con hasta ocho vehículos provoca importantes retenciones en la A-4 a su paso por Córdoba
  7. La huella del agua, conventos, templarios y la saga de los Hernán Ruiz: las 15 rutas guiadas de Córdoba para mayores de 60 años
  8. Siete de cada diez viviendas de nueva construcción de la provincia de Córdoba están en la capital

El Ayuntamiento de Villafranca impulsa con el PFEA la mejora del cuartel de la Guardia Civil con nuevos vestuarios femeninos

El Ayuntamiento de Villafranca impulsa con el PFEA la mejora del cuartel de la Guardia Civil con nuevos vestuarios femeninos

La plataforma sanitaria de Lucena vuelve a protestar y mantiene su reivindicación de un hospital

La plataforma sanitaria de Lucena vuelve a protestar y mantiene su reivindicación de un hospital

Antonio Sanz destaca el éxito del plan piloto de la tarjeta sanitaria virtual en Cabra

Antonio Sanz destaca el éxito del plan piloto de la tarjeta sanitaria virtual en Cabra

Un tercio de los cuarteles de la Guardia Civil en la provincia de Córdoba no está en buen estado, según la AUGC

Un tercio de los cuarteles de la Guardia Civil en la provincia de Córdoba no está en buen estado, según la AUGC

Fuente Palmera celebra los 100 años de la Hermandad de Jesús Nazareno con una salida extraordinaria histórica

Fuente Palmera celebra los 100 años de la Hermandad de Jesús Nazareno con una salida extraordinaria histórica

Nuevas ayudas en Córdoba: abierto el plazo de subvenciones para ayuntamientos y asociaciones del comercio y la artesanía

Nuevas ayudas en Córdoba: abierto el plazo de subvenciones para ayuntamientos y asociaciones del comercio y la artesanía

La Guardia Civil detiene a dos personas en Villanueva del Duque por hurtar aluminio valorado en más de 5.000 euros

El gran cambio en el tiempo que llega a Córdoba: así se comportará la nueva borrasca

El gran cambio en el tiempo que llega a Córdoba: así se comportará la nueva borrasca
Tracking Pixel Contents