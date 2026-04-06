El Ayuntamiento de Villafranca impulsa con el PFEA la mejora del cuartel de la Guardia Civil con nuevos vestuarios femeninos

El Ayuntamiento de Villafranca de Córdoba continúa avanzando en la modernización de sus infraestructuras de seguridad. El alcalde de la localidad, Francisco Palomares, ha visitado las obras que se están ejecutando en el cuartel de la Guardia Civil, financiadas a través del Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA). La intervención se centra específicamente en la construcción de nuevos vestuarios femeninos, una demanda histórica del Consistorio y del cuerpo de seguridad.

Un paso hacia la modernización

Según ha explicado el regidor, la ejecución de esta mejora era una prioridad para el equipo de gobierno tras varios años de planificación. "Se trata de una actuación necesaria para adaptar nuestras instalaciones a las necesidades actuales y futuras", señaló Palomares durante la visita. El alcalde subrayó que la adecuación de la casa cuartel no solo responde a una cuestión de funcionalidad inmediata, sino que mira a largo plazo, especialmente ante el impacto que tendrá el desarrollo de la Base Logística del Ejército en la comarca.

Más allá de la obra civil, el Ayuntamiento busca con este movimiento estratégico fortalecer la presencia de las fuerzas de seguridad en el municipio. "Queremos estar preparados y seguir trabajando para lograr más efectivos en nuestro municipio, reforzando así la seguridad y el servicio a nuestros ciudadanos", concluyó el primer edil.