Obras municipales
El Ayuntamiento de Villafranca impulsa con el PFEA la mejora del cuartel de la Guardia Civil con nuevos vestuarios femeninos
El alcalde, Francisco Palomares, destaca que esta actuación "es clave" para adaptar las instalaciones a las necesidades actuales y al futuro desarrollo de la Base Logística del Ejército
El Ayuntamiento de Villafranca de Córdoba continúa avanzando en la modernización de sus infraestructuras de seguridad. El alcalde de la localidad, Francisco Palomares, ha visitado las obras que se están ejecutando en el cuartel de la Guardia Civil, financiadas a través del Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA). La intervención se centra específicamente en la construcción de nuevos vestuarios femeninos, una demanda histórica del Consistorio y del cuerpo de seguridad.
Un paso hacia la modernización
Según ha explicado el regidor, la ejecución de esta mejora era una prioridad para el equipo de gobierno tras varios años de planificación. "Se trata de una actuación necesaria para adaptar nuestras instalaciones a las necesidades actuales y futuras", señaló Palomares durante la visita. El alcalde subrayó que la adecuación de la casa cuartel no solo responde a una cuestión de funcionalidad inmediata, sino que mira a largo plazo, especialmente ante el impacto que tendrá el desarrollo de la Base Logística del Ejército en la comarca.
Más allá de la obra civil, el Ayuntamiento busca con este movimiento estratégico fortalecer la presencia de las fuerzas de seguridad en el municipio. "Queremos estar preparados y seguir trabajando para lograr más efectivos en nuestro municipio, reforzando así la seguridad y el servicio a nuestros ciudadanos", concluyó el primer edil.
- Aviserrano abre la inscripción para la selección de 250 empleados para su nueva planta en La Carlota
- Así van los trabajos de Adif para adaptar la estación de mercancías de El Higuerón a la futura autopista ferroviaria
- La Policía Nacional confirma que el cadáver localizado en el lago Azul de Córdoba es del joven desaparecido
- Buscan a un joven de 25 años desparecido en el entorno del lago Azul de Córdoba
- Tres institutos de FP de Córdoba formarán a los alumnos en técnicas del arte sacro como la talla y el bordado en oro
- Un accidente con hasta ocho vehículos provoca importantes retenciones en la A-4 a su paso por Córdoba
- La huella del agua, conventos, templarios y la saga de los Hernán Ruiz: las 15 rutas guiadas de Córdoba para mayores de 60 años
- Siete de cada diez viviendas de nueva construcción de la provincia de Córdoba están en la capital