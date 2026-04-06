AUGC asegura que un tercio de los cuarteles de la Guardia Civil en la provincia de Córdoba no está en buen estado

Solo el 64% de los 50 acuartelamientos de la Guardia Civil existentes en la provincia de Córdoba se encuentran en buen estado, mientras que un 10% presenta mal estado y un 26% está catalogado como regular, según cifras facilitadas por la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en una nota de prensa. Los cuarteles considerados en mal estado, asegura la AUGC, son los de Bujalance, La Rambla, Castro del Río, Alcaracejos y Espejo.

Por su parte, figuran en estado regular los acuartelamientos de Almodóvar del Río, Cabra, Palma del Río, Peñarroya, Posadas, Carcabuey, Cerro Muriano, Espiel, Hornachuelos, Torrecampo, Villa del Río, Villaviciosa y la propia sede de la Comandancia en la capital.

Una antigüedad media de 55 años

Muchas de estas deficiencias no resultan extrañas si se tiene en cuenta que los cuarteles acumulan una antigüedad media de 55 años. De hecho, el 90 por ciento supera ya los 30 años y únicamente cinco acuartelamientos han sido construidos en el siglo XXI: Iznájar, La Victoria, Nueva Carteya, Priego de Córdoba y Puente Genil.

Los casos más extremos son los de La Rambla, construido en 1930; Córdoba, en 1932; Villaviciosa, en 1941; y Adamuz, en 1948. A ellos se suman, ya en la década de los cincuenta, los de Cardeña, Espejo, Villa del Río, Castro del Río, Alcaracejos, Bujalance, Almodóvar, Dos Torres y El Viso.

En conjunto, el 72 por ciento de los cuarteles supera los 50 años de antigüedad.

En la década de los sesenta fueron construidos los cuarteles de Palma del Río, Pozoblanco, Torrecampo y Villafranca de Córdoba. Sin embargo, fue en los años setenta cuando se levantaron más acuartelamientos en la provincia: 21 en total, casi la mitad del conjunto existente.

En los años ochenta se construyeron siete nuevos cuarteles, mientras que en la década de los noventa no se edificó ninguno.

Dependencias provisionales durante años

AUGC denuncia además que varios Puestos de Seguridad Ciudadana se ven obligados a desempeñar su labor en dependencias provisionales cedidas por ayuntamientos.

Es el caso de La Carlota, donde los guardias civiles llevan ya quince años en unas instalaciones que no reúnen las condiciones mínimas, tal y como reconoció el propio servicio de prevención de la Guardia Civil.

Una situación similar se ha producido en Espejo, cuyo puesto estuvo durante más de una década ubicado en una nave del polígono industrial. Hace dos años, los agentes fueron trasladados a Castro del Río, donde trabajan en unas dependencias provisionales cedidas por el ayuntamiento junto a los guardias civiles de esa otra localidad.

El Tribunal de Cuentas avala las denuncias de AUGC

En su último informe de fiscalización operativa de la planificación y gestión de inversiones y equipamientos del Ministerio del Interior, el Tribunal de Cuentas constata que “más del 55 por ciento de las casas-cuartel tienen más de 50 años, lo que afecta a su estado y a las necesidades de conservación”.

El informe advierte además de que, con demasiada frecuencia, es necesario recurrir a “contratos tramitados por el procedimiento de emergencia” ante incidentes en los edificios, una situación agravada por el deficiente estado de conservación de muchas dependencias. Entre 2021 y 2023 se tramitaron 67 contratos de emergencia por un importe superior a 56 millones de euros.

Falta de presupuesto y datos poco fiables

El Tribunal de Cuentas pone también de manifiesto que “las limitaciones presupuestarias dificultan financiar un plan de mantenimiento correctivo sostenido en el tiempo”.

Según ese mismo informe, apenas el 49 por ciento de los acuartelamientos se encuentra en buen estado, mientras que el 37 por ciento está catalogado como regular y el 13 por ciento en mal estado. No obstante, el propio Tribunal advierte de que la situación real podría ser aún peor, al detectar “incoherencias” en la información facilitada por la Guardia Civil y concluir que “el número de edificios en buen estado sería menor” porque los datos sobre conservación “carecen de fiabilidad suficiente”.

Carencias graves en instalaciones y accesibilidad

El informe recoge además datos que, según AUGC, corroboran sus denuncias reiteradas. Entre 2019 y 2024 se clausuraron 30 inmuebles por deficiencias graves, a los que se suman 73 edificios con patologías graves.

Asimismo, 45 edificios carecen de calefacción pese a encontrarse en zonas donde resulta necesaria; 316 no disponen de climatización; en 716 edificios la zona de atención al público no está adaptada para personas mayores o con discapacidad física; y en 353 no existe sala de espera o atención al ciudadano.

A ello se añade que el 24 por ciento de los aseos no está en buen estado; el 14 por ciento de las viviendas operativas es inhabitable o presenta mal estado; y el 47 por ciento de estas viviendas se encuentra en estado regular.

En materia de custodia de detenidos, 38 edificios carecen de dependencias específicas y en otros 11 estas instalaciones están clausuradas por no reunir las condiciones necesarias.

117 inmuebles sin uso y solo siete en el plan de ventas

AUGC considera que otra prueba más de la deficiente gestión y planificación de la Dirección General de la Guardia Civil y del Ministerio del Interior es que, pese a contar con 117 inmuebles sin uso, únicamente siete están incluidos en el plan de ventas.

La asociación insiste en que esta situación evidencia la necesidad de una actuación urgente, con inversiones reales y una planificación eficaz, para garantizar tanto unas condiciones dignas de trabajo para los agentes como una adecuada atención a la ciudadanía.

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