Antonio Sanz destaca el éxito del plan piloto de la tarjeta sanitaria virtual en Cabra

El consejero de Sanidad, Antonio Sanz, ha visitado este lunes una farmacia en Cabra, donde se implantó en febrero, junto con Pozoblanco y Peñarroya-Pueblonuevo, el programa piloto de la tarjeta sanitaria virtual andaluza, puesto en marcha en toda Andalucía el pasado 26 de marzo. El nuevo sistema, que permite a los farmacéuticos comunicarse directamente con los médicos para facilitar la renovación de tratamientos crónicos y evita desplazamientos innecesarios de los pacientes a los centros de salud, ha tenido un resultado exitoso, según ha destacado el consejero.

El balance de la prueba piloto y la presentación oficial del nuevo sistema ha tenido lugar en la farmacia Morales Quesada, donde se ha realizado una demostración práctica con un paciente. El alcalde, Fernando Priego, ha destacado la importancia de este proyecto "para mejorar la atención sanitaria de los vecinos, reduciendo trámites, tiempos de espera e incomodidades", y ha subrayado la "coordinación" lograda entre profesionales sanitarios del municipio.

El sistema, integrado en la receta electrónica del Servicio Andaluz de Salud, permite que el farmacéutico, con el consentimiento del paciente, solicite directamente al médico la renovación de tratamientos de larga duración. El facultativo dispone de un plazo máximo de diez días para revisar y validar la petición.

Fernando Priego y Antonio Sanz atienden a la prensa en una farmacia de Cabra. / Moreno

Más de 18.500 comunicaciones entre farmacias y médicos

Desde el inicio del pilotaje se han registrado más de 18.500 comunicaciones entre farmacias y médicos, con cerca de 5.000 respuestas por parte de los facultativos, lo que demuestra "la eficacia y utilidad del sistema", ha señalado Sanz.

Por su parte, la presidenta del Colegio de Médicos de Córdoba, Carmen Arias, ha valorado positivamente la iniciativa al considerar que mejora la coordinación entre profesionales y refuerza el control de los pacientes crónicos, especialmente en entornos rurales. Por su parte, el presidente del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, Antonio Mingorance, ha destacado que esta medida supone un avance en equidad y en integración de la farmacia en el sistema sanitario público.

Descartan por ahora la vuelta de las urgencias nocturnas al centro de salud

Por otra parte, la delegada territorial de Sanidad, María Jesús Botella, ha aclarado a preguntas de CÓRDOBA que "no hay previsión" de reactivar las urgencias nocturnas presenciales en el centro de salud de Cabra, suspendidas hace aproximadamente dos años.

Botella explicó que el servicio que existía en Cabra era "algo singular", ya que en todos los municipios con hospital las urgencias hospitalarias son las que cubren la atención durante la franja nocturna. En este sentido, aseguró que "las urgencias están perfectamente atendidas desde el centro de salud en el horario de 8.00 a 23.00 horas, y también durante las 24 horas a través de avisos domiciliarios".

La delegada recordó que la supresión del servicio presencial nocturno se decidió desde la gerencia del área sanitaria por "una cuestión racional relacionada con la situación de personal disponible en ese momento". No obstante, subrayó que la atención urgente en Cabra continúa garantizada a través del hospital y el centro de salud.