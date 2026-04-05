El pequeño comercio de Cabra se reinventa para no desaparecer

El comercio tradicional de Cabra continúa levantando la persiana cada mañana, aunque lo hace en un escenario muy distinto al de hace apenas dos décadas. Las tiendas familiares, que durante buena parte del siglo XX fueron el eje de la vida económica y social del municipio, han dejado paso a un modelo más diverso, competitivo y condicionado por factores que van desde los nuevos hábitos de consumo hasta el precio de los locales.

El pequeño comercio egabrense resiste, pero ya no domina. La transformación comenzó a hacerse visible a partir de los años 2000, cuando la mejora de las comunicaciones, la generalización del uso del automóvil y la llegada de nuevas cadenas comerciales modificaron profundamente el mapa del consumo. Comprar dejó de ser una actividad necesariamente vinculada al centro urbano.

A ese cambio estructural se sumaron posteriormente la crisis económica de 2008, que provocó el cierre de numerosos negocios, y el avance del comercio electrónico, que ha reducido el flujo de clientes en las tiendas físicas. Aunque no existen estadísticas desagregadas específicas para Cabra, los propios comerciantes coinciden en señalar una disminución progresiva del número de establecimientos tradicionales, especialmente en sectores como el textil o el comercio de proximidad.

Edición del pasado año de la iniciativa comercial Noche y Compras. | MORENO

En este contexto, el precio de los locales comerciales se ha convertido en un factor determinante. En las calles más céntricas, los alquileres y precios de venta se mantienen en niveles elevados en relación con la capacidad real del pequeño comercio. Este desajuste entre propietarios y potenciales inquilinos se traduce en locales vacíos durante largos periodos, mientras nuevos emprendedores encuentran dificultades para iniciar su actividad.

Además, el coste de los locales no solo condiciona cuántos negocios abren o cierran, sino también qué tipo de actividad puede instalarse. En los últimos años, se observa una progresiva sustitución de tiendas tradicionales por establecimientos de hostelería, servicios o franquicias, con mayor capacidad para asumir alquileres más altos. Este proceso está transformando el tejido comercial y reduciendo la diversidad de la oferta más vinculada al consumo cotidiano.

Un modelo en transición

El resultado de estos cambios es visible en el paisaje urbano. El centro de Cabra sigue siendo un espacio activo, pero su función ha evolucionado. A la actividad comercial se han sumado nuevas formas de uso: pasear, consumir en bares o participar en actividades se han convertido en motivaciones clave para acudir a estas zonas. Este giro responde a una lógica compartida por muchas ciudades medias: el comercio físico ya no puede competir únicamente en precio o comodidad, pero sí en cercanía, trato personal y experiencia de compra.

Una de las principales fortalezas del sector ha sido su capacidad de organización. La creación del Centro Comercial Abierto (CCA) marcó un punto de inflexión al permitir que decenas de negocios actuasen de forma coordinada. Desde entonces, campañas conjuntas, promociones y actividades en fechas señaladas forman parte del calendario habitual con el objetivo de atraer público y reforzar la competitividad.

Pilar esencial

El presidente del Centro Comercial Abierto de Cabra, Juan Antonio Cerrillo, ha reivindicado el papel del comercio local como «pilar esencial de la economía» y elemento clave en la vida social del municipio. No obstante, advierte de que el sector afronta «un escenario cada vez más complejo», marcado por la competencia de grandes superficies, el crecimiento del comercio electrónico y el aumento de los costes.

A pesar de ello, Cerrillo subraya la capacidad de adaptación del comercio egabrense, que mantiene como señas de identidad la cercanía, la calidad del servicio y el trato personalizado. «El comercio de Cabra no solo vende productos, ofrece confianza, asesoramiento y contribuye a mantener viva la ciudad», afirma.

Entre los principales desafíos señala la competencia desigual con grandes plataformas digitales, el cambio en los hábitos de consumo —cada vez más orientados a la inmediatez y al precio—, el incremento de los costes energéticos y la dificultad para garantizar el relevo generacional.

La adaptación tecnológica es otro de los frentes abiertos. Muchos comercios han comenzado a incorporar redes sociales, venta on line y herramientas digitales, en ocasiones con apoyo institucional, aunque persisten dificultades para consolidar estos cambios.

Ante esta situación, desde el sector se considera imprescindible reforzar el apoyo al comercio local mediante ayudas directas, formación y simplificación administrativa, así como mejorar el entorno urbano con espacios más accesibles y atractivos.

Cerrillo apuesta por una hoja de ruta basada en la digitalización, el impulso del consumo local y el refuerzo del asociacionismo, insistiendo en que el futuro del sector pasa por la colaboración entre comerciantes, administraciones y ciudadanía.

El caso de Cabra refleja, a pequeña escala, la transformación del comercio urbano en España. El pequeño comercio ha perdido su carácter hegemónico, pero sigue desempeñando un papel relevante en la vida de la ciudad.

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En su lugar emerge un modelo híbrido: menos establecimientos, pero más profesionalizados; menor peso individual, pero mayor cooperación; y un centro urbano que combina actividad comercial con ocio y servicios.