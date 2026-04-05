Sucesos
La Guardia Civil desmantela una plantación de marihuana en Puente Genil y detiene a una persona
Los agentes descubrieron una plantación de 160 plantas en fase de floración, tras investigar una barriada local
La Guardia Civil en el marco de los servicios que viene desarrollando en la provincia contra el cultivo y elaboración de drogas, ha desmantelado una plantación de marihuana, en la localidad de Puente Genil y ha detenido a una persona, como presunto autor de un delito contra la salud pública por cultivo de marihuana y un delito de defraudación de fluido eléctrico.
En un comunicado, la Benemérita indica que los agentes tuvieron conocimiento a través de varias informaciones recibidas, de que en el interior de una barriada de Puente Genil pudiera ubicarse una plantación de marihuana.
Inmediatamente, efectivos de la Guardia Civil se trasladaron al lugar indicado y tras comprobar lo denunciado, iniciaron gestiones para la ubicación del inmueble que podría albergar la plantación.
Enganche ilegal
Tras localizar el inmueble y comprobar que el mismo mantenía un enganche ilegal a la red eléctrica, se procedió al registro del mismo, lo que permitió localizar en su interior una plantación de marihuana compuesta de 160 plantas, en su fase final de floración, que fue totalmente desmantelada, la mima estaba dotada de tota la infraestructura necesaria para garantizar un pleno rendimiento.
Para el mantenimiento de la plantación, los responsables habían realizado un enganche ilegal a la red eléctrica.
La Guardia Civil como consecuencia de los hechos descritos ha procedido a la detención del responsable de la plantación.
Detenido y diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la Autoridad Judicial.
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