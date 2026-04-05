Curiosidades de la provincia
¿Qué hace la espada del Cid en Cabra? La historia tras la réplica expuesta en este pueblo de Córdoba
Una columna en plena calle Mayor guarda una sorpresa que conecta al municipio cordobés con uno de los episodios más singulares de la historia medieval
No es lo más normal encontrarse con la espada del Cid al doblar una esquina. Tampoco lo es que una de las armas más legendarias de la historia de España aparezca, sin previo aviso, en plena calle. Pero eso es precisamente lo que ocurre en Cabra, donde una réplica de la Tizona sorprende a vecinos y visitantes al descubrirla, casi por casualidad, sujeta a una columna en la calle Mayor.
La escena desconcierta a quien no conoce su historia. ¿Qué relación puede tener este municipio cordobés con Rodrigo Díaz de Vivar? La respuesta está en un episodio poco difundido, pero clave en la trayectoria del célebre guerrero.
A finales del siglo XI, en plena fragmentación de Al-Ándalus en reinos de taifas, el Cid se encontraba en Sevilla cumpliendo una misión para Alfonso VI. Sin embargo, la situación se complicó cuando las tropas del rey granadino Abdallah atacaron territorios sevillanos, avanzando hasta las inmediaciones del castillo de Cabra.
En el Cantar del mio Cid
Lejos de limitarse a su cometido, el Cid decidió intervenir. Lo que ocurrió después fue una batalla en campo abierto, en las cercanías de la actual localidad, que terminó con una victoria contundente del Cid Campeador. El enfrentamiento, recogido en el Cantar de mio Cid, describe horas de combate y una gran mortandad en ambos bandos.
El episodio no solo reforzó su fama, sino que dejó una escena especialmente recordada: la captura de varios caballeros cristianos que habían luchado junto a los granadinos. Entre ellos, el conde García Ordóñez, a quien el Cid humilló cortándole parte de la barba antes de liberarlo, junto al resto de prisioneros, tres días después.
Un guiño a la batalla
Es precisamente esta batalla, conocida como la Batalla de Cabra, la que explica la presencia de la Tizona en el municipio. La espada, uno de los símbolos más reconocibles del Cid, aparece aquí como un guiño a aquella victoria que contribuyó a consolidar su leyenda.
Lo curioso no es solo la historia que hay detrás, sino la forma en que se presenta, casi escondida en el paisaje urbano. Un detalle que muchos pasan por alto, pero que encierra siglos de historia.
La historia de la espada
La Tizona es una espada cargada de simbolismo. Según la tradición, perteneció al rey Búcar de Marruecos y fue ganada por el Cid en Valencia. Más allá de su origen, se ha convertido en un icono literario e histórico que sigue despertando fascinación.
En Cabra, esa fascinación adopta una forma discreta. La réplica anclada a una columna nos remonta siglos atrás.
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