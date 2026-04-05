El Ayuntamiento de Palma del Río compra la ermita del Buen Suceso y se barajan ya sus futuros usos

En septiembre de 2024, el entonces obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, confirmaba la adquisición de la ermita del Buen Suceso por el Ayuntamiento de Palma del Río, aunque no aclaraba el importe para su adquisición. Esta pequeña iglesia barroca de mitad del siglo XVIII y desafectada para el uso eclesiástico desde 1936 podría convertirse en el lugar de reunión del Consejo de Hermandades de Palma del Río y en un museo de arte sacro.

Fuentes de la Diócesis de Córdoba han confirmado que el valor por el que se adquiere el inmueble es de 188.994 euros. De esta forma, esta ermita pasará a manos del Ayuntamiento palmeño aunque aún se desconoce la fecha para la transmisión.

La alcaldesa de Palma del Río, Matilde Esteo, informó en el último pleno de que se está retrasando la adquisición porque “hay una disparidad física entre la realidad registral y la realidad catastral” de modo que parte de la ermita está en suelo de la Casa Museo de El Cordobés. En estos casos se deben realizar varios trámites administrativos antes de la adquisición, según informó Esteo, lo que está provocando el retraso de la compra por parte del Ayuntamiento palmeño.

Detalle de una cúpula de la ermita del Buen Suceso de Palma del Río. / J. MUÑOZ

Deterioro de la ermita

Por otro lado, la ermita presenta un deterioro notable desde el exterior y “se ha aperturado en la delegación de Urbanismo un expediente de orden de ejecución por el estado y las necesidades que presenta la finca en la actualidad” debido a las lluvias de este otoño e invierno. La regidora informó de que “ya se han iniciado los trámites con informe jurídico al respecto para poder llegar a buen fin con la ermita del Buen Suceso”.

Reserva en el presupuesto

El Consistorio reservó en sus presupuestos de 2026 la cantidad de 88.000 euros para hacer frente a esta compra como anunció Juan Trujillo, concejal de Hacienda, en la presentación de los mismos. Ya en el año 2025 se habían reservado 100.000 euros para esta compra también con cargo a las cuentas municipales.

Interio de la ermita del Buen Suceso de Palma del Río. / J. MUÑOZ

Posibles usos para la ermita del Buen Suceso

Nada ha trascendido del proyecto que tiene el ayuntamiento para la ermita del Buen Suceso. El Consejo de Hermandades tiene su sede en la parroquia de la Asunción, aunque su presidente, José Antonio Barraza, ha comentado su deseo de “tener un sitio donde podamos reunirnos, más amplio, donde podamos poner los carteles, que ya no nos entran de tantos años, y que sea un museo de arte sacro”. Aclara que la sede siempre estará en la parroquia, pero sí podría ser un lugar de reuniones para hermandades y actos.

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Barraza explica que ese proyecto ha sido comentado con el actual equipo de gobierno y con los distintos partidos políticos para que “cuando la ermita esté restaurada piensen en ese posible uso”. El presidente explica que podría ser un espacio para el uso del consejo y también de las propias hermandades con salas de reuniones y que también podría albergar la presentación de actos y un museo cofrade dinámico, donde cada cierto tiempo se cambie la exposición de enseres de las distintas hermandades. Barraza explica también que este espacio, al ser municipal, “no sería en exclusividad sino que se abriría a todos”.