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Aviserrano abre la inscripción para la selección de 250 empleados para su nueva planta en La Carlota

El alcalde del municipio y el responsable de la empresa informan del proceso en un vídeo de Tik Tok

Recreación virtual de la fábrica de Aviserrano en La Carlota.

Recreación virtual de la fábrica de Aviserrano en La Carlota. / CÓRDOBA

Araceli R. Arjona

Araceli R. Arjona

El Grupo Aviserrano sigue dando pasos para la implantación de su nuevo centro de procesado cárnico que tiene previsto abrir el próximo mes de junio en el polígono industrial Nuevas Poblaciones de La Carlota, en Córdoba.

El alcalde del municipio, Antonio Serrano, y el responsable corporativo de Aviserrano, Carlos Díaz, han lanzado a las redes sociales un vídeo de tik tok para informar de la puesta en marcha de la plataforma digital a través de la cual dará comienzo el proceso de selección de personal.

Los interesados podrán subir su curriculum en la web cv.aviserrano.com, completando el formulario de inscripción. Con esa información, el Grupo Aviserrano procederá a establecer las citas y entrevistas con los candidatos. Carlos Díaz ha indicado que el cásting de empleados de la planta se dividirá en varias fases. En esta primera etapa, el objetivo es encontrar a unas 200-250 personas para la puesta en marcha del centro de procesado. En concreto, se trata de puestos para administración, producción, mantenimiento y calidad y seguridad alimentaria.

Tras esta primera fase, habrá nuevas selecciones hasta completar la plantilla, que estiman que esté formada por unos 1.000 trabajadores en enero de 2027.

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El alcade de La Carlota ha animado a participar en el proceso y ha subrayado la importancia de la llegada de esta empresa a la localidad, que supone "una apuesta para el desarrollo económico y la igualdad de oportunidades para sus ciudadanos".

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