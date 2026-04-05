Desarrollo industrial
Aguilar de la Frontera desbloquea suelo industrial con apoyo de la Diputación de Córdoba para generar empleo
El presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, impulsa con la alcaldesa de Aguilar de la Frontera, Carmen Flores, el desarrollo del sector industrial SUS-I11, clave para la economía local y provincial
El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, junto con la delegada de Presidencia, Vivienda y Gobierno Interior, Marta Siles, ha mantenido un encuentro con la alcaldesa de Aguilar de la Frontera, Carmen Flores, para impulsar el sector industrial SUS-I11, “un proyecto clave para el desarrollo económico de la comarca y la provincia”, según apuntó Fuentes.
El presidente aseguró que los terrenos han sido adquiridos por el Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera, integrándose en su Patrimonio Municipal de Suelo y desbloqueando una situación que mantenía en el tiempo. Este paso otorga al municipio la autonomía y seguridad jurídica necesarias para avanzar en el desarrollo de un área que ya está reconocida como Área de Oportunidad Productivo-Logística en el Plan de Ordenación del Territorio (POT) del Sur de Córdoba.
Para Fuentes, “este proyecto se define como una de las siete áreas estratégicas de la provincia, situada en un enclave privilegiado junto a la autovía A-45 y la A-304; además, su ubicación actúa como conexión entre la aglomeración urbana de Córdoba, las ciudades intermedias de Andalucía y el centro regional de Málaga”.
Empresas tractoras
El presidente de la Diputación ha recordado que con este polígono “se busca aprovechar el impulso logístico de la futura Base Logística del Ejército de Tierra (BLET), generando una palanca de desarrollo con toda la industria auxiliar y los sectores productivos que ya lideran el sur de la provincia”.
El sector cuenta con una superficie de 135.373 metros cuadrados y una edificabilidad de 87.992 metros cuadrados. Con el Plan Parcial y el Proyecto de Urbanización ya aprobados, la estrategia inmediata se centrará en actualizar de manera técnica el proyecto, darle un impulso comercial a través de la captación de empresas tractoras y agilizar todos los trámites administrativos.
El Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera ha manifestado su firme voluntad de inversión, solicitando formalmente que la Diputación, a través de CINCO, S.A., lidere la gestión operativa y aporte su experiencia en la gestión de suelos industriales para convertir este sector en un motor de empleo y crecimiento.
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