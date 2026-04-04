La Guardia Civil detiene a tres vecinos de Baena por el hurto de 9.000 kilos de aceituna

La Guardia Civil en el marco de los servicios que viene desarrollando en la provincia como complemento al plan contra las sustracciones en explotaciones agrícolas y ganaderas ha detenido, con la colaboración de la Guardería Rural, a tres personas de edades comprendidas entre los 24 y los 47 años de edad, vecinos de Baena, como presuntos autores de varios hurtos de aceituna.

Fruto de las investigaciones que venían realizando, en relación con las sustracciones de aceituna en fincas ubicadas en el término municipal de Baena y municipios próximos a la misma, obtuvieron indicios de que en varias fincas de la zona pudieran estar sustrayendo aceituna que ya se encontraba recolectada tras finalizar la jornada de trabajo.

Las gestiones practicadas, permitieron averiguar el “modus operandi” utilizado por los presuntos autores, que básicamente consistía en que uno de los integrantes de la cuadrilla, supuestamente avisaba al resto de presuntos autores cuando terminaban el trabajo, de que el fruto recolectado permanecería por espacio de una hora en la finca, antes de ser enviado a su destino legal. Espacio de tiempo en el que el resto de integrantes del grupo delictivo, aprovechaba hurtar parte de la recolección y no llamar la atención. Para cargar el fruto con rapidez, incluso habían adaptado un vehículo, practicando un gran orificio en el techo para facilitar la carga. Más tarde, y amparándose en el hecho de disponer de fincas en propiedad, estas personas entregarían la aceituna a su nombre, lucrándose de esta manera.

Vehículos y remolques

El avance de las gestiones permitió obtener indicios suficientes de la implicación en los hurtos de tres vecinos de la localidad de Baena, que ya han sido detenidos, así como intervenir algunos de los vehículos y remolques con los que los autores cometían los hurtos.

Se estima, que los presuntos autores podrían haber hurtado al menos unos 9.000 kilogramos de aceituna.

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Detenidos y diligencias instruidas han sido entregadas a l Autoridad Judicial competente.