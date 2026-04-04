El detenido en Cabra por amenazar a Juanma Moreno fue concejal del PSOE y su mujer afectada por el retraso de los cribados de cáncer

El hombre que durante la noche del pasado jueves fue detenido en Cabra por increpar y amenazar al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, justo cuando salía del ayuntamiento del municipio cordobés, fue concejal del PSOE hace veinte años y habría actuado con esa virulencia por ser su mujer una de las afectadas por el cribado de cáncer en Andalucía, según han confirmado a Diario CÓRDOBA fuentes cercanas al detenido. El hombre, que no ha querido hacer declaraciones a este medio, ya que prefiere explicarse ante el juez, pasó el viernes a disposición judicial y está a la espera de la decisión del juzgado de guardia de la localidad cordobesa.

Cabe recordar que durante el incidente, el hombre se abalanzó contra Juanma Moreno profiriendo insultos, ante lo que la Policía Nacional decidió actuar. Fue entonces cuando los agentes que intervinieron en el suceso invitaron al hombre a abandonar el lugar y cuando, al parecer, ofreció cierta resistencia. Según informaron fuentes policiales a Efe, el detenido "empujó a los policías" e hizo "caso omiso" a los agentes por lo que tuvo que ser detenido finalmente por un presunto delito de resistencia a la autoridad. Esas mismas fuentes informan de que el hombre habría "reprendido" a los policías mientras intentaban "velar por la seguridad" de los allí presentes, dado su estado "alterado".

Cabra. Juanma Moreno visita la cofradía del Preso en Cabra. / José Moreno

Fuentes cercanas al agresor han indicado a CÓRDOBA que se encontraba muy nervioso por haber resultado su esposa una de las afectadas por el retraso de los cribados de cáncer de mama en Andalucía. El presidente andaluz, Juanma Moreno, visitó el Jueves Santo Cabra, donde se reunió en el ayuntamiento con el alcalde, el popular Fernando Priego, visitó la hermandad de la Piedad y asistió a la salida de la hermandad de Nuestro Padre Jesús Preso. A su llegada a la localidad, Moreno fue recibido en la Plaza Vieja por decenas de personas que quisieron acercarse a saludarlo y fotografiarse con él.

Concejal entre 2003 y 2007

El protagonista de este suceso que alteró el transcurrir del Jueves Santo fue concejal en el Ayuntamiento de Cabra entre los años 2003 y 2007. Ese año volvió a presentarse en la candidatura del PSOE, pero no resultó elegido al estar en los puestos de salida de la lista. El hombre, que será juzgado por un delito de desobediencia a la autoridad, está jubilado.