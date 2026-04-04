La Aemet pone fin a los días soleados y fija el regreso de los paraguas en Córdoba

Después de varios días de Semana Santa radiantes, con el sol lleno en el cielo y también en el rostro de los devotos al ver todos los pasos en la calle, el panorama empezará a cambiar en apenas unas jornadas.

El tiempo este Sábado de Gloria

La provincia de Córdoba disfrutará este sábado 4 de abril de una jornada estable, con cielos poco nubosos o despejados, temperaturas en ascenso y vientos flojos variables, en línea con la previsión de la Aemet para hoy y con máximas altas también en la capital. La previsión apunta a que el domingo y el lunes aún se mantendrán el ambiente soleado o con intervalos de nubes y sol, pero el martes 7 regresarán los nubarrones y con ellos la lluvia.

Ese giro llegará, además, con escaso margen para el error: la previsión consultada este sábado sitúa ya en el 85% la probabilidad de precipitaciones para el martes en Córdoba, un porcentaje que irá a más en los días posteriores. La Aemet anuncia para esa jornada cielos cubiertos, descenso térmico y chubascos por la tarde, con continuidad de la inestabilidad el miércoles.

Previsión para el Sábado de Gloria / CÓRDOBA

En cuanto a las temperaturas previstas, se situarán en Córdoba entre 6 y 25 grados; en Lucena, entre 9 y 23; en Pozoblanco, entre 8 y 25; y en Priego de Córdoba, entre 8 y 23 grados.

El tiempo este Domingo de Resurrección

Para este Domingo de Resurrección, el cielo seguirá siendo benévolo, con apenas nubes. O lo que es lo mismo, con un día soleado y de cielos despejados. Otra buena noticia es que las temperaturas irán en ascenso y que apenas soplará el viento, combinación ideal para vivir el colofón deseado a la Semana Santa.

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En este sentido, las temperaturas previstas para Córdoba se situarán entre 6 y 25 grados; en Lucena, entre 9 y 23; en Pozoblanco, entre 8 y 25; y en Priego de Córdoba, entre 8 y 23 grados.