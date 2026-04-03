Un Viernes Santo de cielo limpio: Córdoba vivirá su día más solemne sin amenazas

Tras una larga e intensa madrugá, amanece el Viernes Santo. Un día marcado por el silencio, la sobriedad y las estampas más solemnes que recorren calles y plazas de la provincia de Córdoba. Una jornada en la que, una vez más, las miradas se elevan al cielo…, pero para ver las imágenes y las levantás de los pasos. Respecto a la lluvia, la preocupación será mínima o nula.

Puedes seguir la última hora de la jornada aquí.

El tiempo este Viernes Santo

Según la Aemet, se esperan cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas con pocos cambios. Vientos flojos a moderados de componente este, soplando flojos variables a primeras y últimas horas del día.

En cuanto a las temperaturas previstas, se situarán en Córdoba entre 7 y 24 grados; en Lucena, entre 8 y 21; en Pozoblanco, entre 8 y 22; y en Priego de Córdoba, entre 6 y 20 grados.

El tiempo este Sábado de Gloria

Para el Sábado de Gloria, la estabilidad seguirá marcando la jornada con cielos poco nubosos o despejados. Las temperaturas irán en ascenso, especialmente las mínimas y los vientos flojos variables.

El mercurio oscilará entre los 7 y 26 grados en Córdoba capital; en Lucena, entre 9 y 24; en Pozoblanco, entre 9 y 26; y en Priego de Córdoba, entre 9 y 23 grados.