El Tiempo
Un Viernes Santo de cielo limpio: Córdoba vivirá su día más solemne sin amenazas
Esta es la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología para capital y provincia
Tras una larga e intensa madrugá, amanece el Viernes Santo. Un día marcado por el silencio, la sobriedad y las estampas más solemnes que recorren calles y plazas de la provincia de Córdoba. Una jornada en la que, una vez más, las miradas se elevan al cielo…, pero para ver las imágenes y las levantás de los pasos. Respecto a la lluvia, la preocupación será mínima o nula.
Puedes seguir la última hora de la jornada aquí.
El tiempo este Viernes Santo
Según la Aemet, se esperan cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas con pocos cambios. Vientos flojos a moderados de componente este, soplando flojos variables a primeras y últimas horas del día.
En cuanto a las temperaturas previstas, se situarán en Córdoba entre 7 y 24 grados; en Lucena, entre 8 y 21; en Pozoblanco, entre 8 y 22; y en Priego de Córdoba, entre 6 y 20 grados.
El tiempo este Sábado de Gloria
Para el Sábado de Gloria, la estabilidad seguirá marcando la jornada con cielos poco nubosos o despejados. Las temperaturas irán en ascenso, especialmente las mínimas y los vientos flojos variables.
El mercurio oscilará entre los 7 y 26 grados en Córdoba capital; en Lucena, entre 9 y 24; en Pozoblanco, entre 9 y 26; y en Priego de Córdoba, entre 9 y 23 grados.
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