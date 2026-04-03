Curiosidades de la provincia
Así es la tierra de los Danzantes de San Isidro, el pueblo más pequeño de la Subbética de Córdoba
Con poco más de 650 habitantes, esta localidad guarda siglos de historia, plazas con encanto y una tradición única que cada 15 de mayo transforma sus calles
En la tierra de los Danzantes de San Isidro viven poco más de 650 personas. Este lugar milenario, que refleja su magia a través de sus tradiciones, se ubica en el extremo sureste de la provincia de Córdoba, donde la Subbética se funde en un mar de olivos. Aparece como un punto blanco de apenas 23 kilometros cuadrados y no hay en la zona un pueblo tan pequeño como este.
Se encarama suavemente sobre una loma rodeada de olivares. Bajo su tierra guarda la historia de civilizaciones antiguas y, sobre ella, sus habitantes mantienen viva esa memoria y tradiciones únicas que lo hacen un lugar especial para el visitante. A esa riqueza cultural, hay que sumar la calma que se respira en una localidad con solo 30 habitantes por kilómetro cuadrado, un privilegio que lo convierte en un oasis para la desconexión. Este municipio fue bautizado como Fuente Tójar.
Un balcón sobre la Subbética
Lo primero que se percibe de cualquier lugar es su paisaje. En Fuente Tojar, el mejor lugar para descubrir el entorno natural es el mirador de La Canteruela, un rincón donde el paisaje se abre como un libro. Colinas suaves, olivos y pueblos blancos que asoman a lo lejos en los límites con Jaén y Granada.
Algunas mesas de piedra invitan a sentarse sin prisa aquí. Quizás con un poco de pan y aceite de oliva de la comarca, porque si hay algo que ha marcado este territorio es precisamente el oro líquido que en estos campos se produce desde hace más de dos mil años.
Historia bajo la tierra
Bajo los olivares que rodean el pueblo y que producen ese oro líquido han aparecido restos de culturas que habitaron este territorio mucho antes de que existiera el actual caserío. Los vestigios íberos y romanos han ido saliendo a la luz con los años. Parte de ese pasado se conserva hoy en el museo municipal. Sus salas recorren la evolución del municipio desde los primeros asentamientos hasta la vida contemporánea.
A unos kilómetros se alza el cerro de Las Cabezas, uno de esos enclaves donde el paisaje y la arqueología parecen dialogar. Pero Fuente-Tójar no se explica solo desde su pasado remoto. Su verdadera personalidad está en sus rincones.
El encanto de las plazas pequeñas
El pueblo está salpicado por pequeñas plazas y rincones con encanto, espacios sencillos, con bancos, macetas y alguna fuente. La arquitectura sigue el patrón de tantos pueblos cordobeses y andaluces: fachadas encaladas, flores, calles estrechas.
En el corazón del pueblo se levanta la iglesia parroquial de Nuestra Señora del Rosario, un templo cuya construcción se sitúa entre finales del siglo XVII y el XVIII. Su estructura es sencilla, con capillas que reflejan la devoción popular del lugar.
No muy lejos, casi en el límite del casco urbano, aparece la ermita del Calvario. Su origen está ligado a la promesa de un militar nacido en el pueblo que prometió levantar el edificio si sobrevivía al frente durante la Guerra Civil. Terminada la contienda, regresó y cumplió su palabra, reuniendo fondos entre los vecinos para construir el pequeño templo.
La tierra de los danzantes
Pero si hay algo que define la identidad de Fuente Tójares una tradición que cada año transforma sus calles: los Danzantes de San Isidro. El 15 de mayo, día del patrón, ocho hombres vestidos con trajes coloridos, faldas bordadas y sombreros adornados con flores de papel bailan delante de la imagen del santo durante la procesión.
El ritmo lo marca un maestro con una pandereta mientras suenan guitarra, violín y castañuelas. La coreografía, transmitida de generación en generación, mezcla pasos repetitivos, cruces y giros que parecen tener un origen mucho más antiguo que la propia fiesta religiosa. Algunos investigadores creen que la danza podría proceder de rituales paganos que con el tiempo se integraron en la celebración de San Isidro. Lo cierto es que la tradición es única. Tanto que en 1963 obtuvo el primer premio nacional de danzas antiguas en Madrid.
Cuando llega ese día, el pequeño pueblo de la Subbética se llena de visitantes y de orgullo. Puede que Fuente Tójar sea el municipio más pequeño de la Subbética cordobesa, pero su mezcla de historia antigua, tradiciones y calma le otorga una dimensión que no cabe en las cifras.
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