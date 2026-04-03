Las bodegas del Carmen de Lucena deberán someterse a una intervención de urgencia

Las abundantes lluvias y el imparable viento de los temporales de enero y febrero han agravado el deterioro estructural de las antiguas bodegas del convento del Carmen de Lucena. Las bodegas se encuentran dentro del sector sur de la localidad, en un entorno colindante con la iglesia y el colegio, de denominación homónima, y la nueva sede judicial. Desde 2017, permanece operativo un aparcamiento en un solar del conjunto histórico cedido por la propiedad al Ayuntamiento. Entretanto, ha avanzado el deterioro de una edificación con origen en el siglo XIX.

El tren de borrascas de comienzos de este año provocó en la zona diferentes desplomes, ante lo cual el Consistorio procedió a prohibir el tránsito de viandantes en un tramo de la calle del Carmen que conduce hacia el recinto educativo de Infantil y Primaria, desde la calle Párroco Joaquín y Jiménez Muriel y la plaza de la Barrera. La concejala de Urbanismo, Charo Valverde, afirma que “desde hace muchos años” en un expediente depositado en el Ayuntamiento figura una memoria con distintas actuaciones diseñadas por un técnico de los titulares de este inmueble, priorizándose las obras de naturaleza urgente, aunque finalmente sin materializar, pese a los sucesivos requerimientos.

Estado del inmueble, rodeado de vallas para proteger a los viandantes. / Manuel González

En las últimas semanas, y tras las consecuencias advertidas por los fenómenos atmosféricos, Urbanismo ha remitido un informe actualizado a la propiedad. De acuerdo con los análisis efectuados, resulta imprescindible eliminar definitivamente la cubierta porque “está en unas condiciones lamentables”, admite Valverde, rebajar unos muros prácticamente inexistentes e implantar tabiques de contención, todo ello con el propósito esencial de evitar las intensas filtraciones de agua, siempre que llueve, a un bloque de pisos colindante.

Tras las conversaciones con los responsables de las desaparecidas bodegas, el Ayuntamiento ha informado que esperará “unos dos meses”, otorgando ese plazo a los dueños del inmueble, antes de proceder eventualmente a una ejecución subsidiaria, aunque Charo Valverde confía en que “atiendan a lo que se ha pedido”. La alternativa basada en una intervención directa del Ayuntamiento alargaría el horizonte temporal ante la obligatoriedad de redactar un proyecto de demolición y publicar la correspondiente licitación. En consecuencia, “esto sería lo último”, apostilla la edil popular, ya que “sería más lento”. No obstante, la concejala asegura que el Ayuntamiento procedería a cobrar la factura de la obra a la propiedad del inmueble.

Este edificio histórico está reflejado en el PGOU de Lucena con una protección estructural y urbanística de tipología B. Inicialmente, funcionó como molino de aceite hasta su utilización, a partir del siglo XX, como lagar y bodega. En los últimos tiempos, se han propuesto varios proyectos que no han prosperado vinculados a la restauración, alojamiento hotelero y ocio y esparcimiento. Asimismo, uno de los sectores de la primitiva bodega fue enajenado para la construcción de una promoción de viviendas.