Renuncia la alcaldesa de IU en Cardeña para cumplir el pacto con el PSOE, que asumirá la Alcaldía

Los grupos municipales de IU y PSOE en el Ayuntamiento de Cardeña han negado este martes los "bulos" lanzados este pasado lunes por el PP poniendo en duda el cumplimiento del pacto de gobierno entre ambas formaciones y que supondrá el relevo en la Alcaldía, que, de hecho, se producirá próximamente, pues la hasta ahora alcaldesa, Catalina Barragán (IU), presentó justo este lunes su renuncia.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes de IU, precisando que la renuncia de Barragán se formalizará el próximo martes con la toma de conocimiento de la misma por el Pleno, con lo que la Alcaldía, en otro Pleno posterior y en fecha aún por determinar, pasará a manos del socialista José Manuel Ruiz.

De este modo, se hará "una transición en la Alcaldía normalizada", según han destacado también, a través de un comunicado conjunto remitido a Europa Press, los grupos municipales de IU y PSOE, asegurando que, al contrario de lo dicho por el PP, los "vecinos de Cardeña" y de sus pedanías de Azuel y Venta del Charco "saben perfectamente que en el acuerdo alcanzado en su día entre IU y PSOE se contemplaba el relevo en la Alcaldía".

En consecuencia, "es el PP quien genera tensión malmetiendo, mal informando y lanzando bulos para conseguir un puñado de votos fáciles, haciendo gala de la política de escaparate y populista que practican. Con sus malintencionadas informaciones, llenas de demagogia y mentiras, están trasladando al exterior una imagen lesiva y perjudicial del municipio, trasmitiendo una realidad distorsionada, conflictiva y caótica de Cardeña, que para nada se corresponde con la verdad".

"No hay ningún pacto fallido"

Así, desde IU y PSOE han afirmado que "no hay ningún pacto fallido", pues los grupos municipales que conforman el gobierno municipal han trabajado, "desde el primer instante, con lealtad institucional y política, con respeto, consenso, y participación, buscando siempre los intereses generales del municipio y su bien común, principios que no figuran en la hoja de ruta del PP".

Por eso, ambas formaciones políticas, "de mutuo acuerdo", van hacer "una transición en la Alcaldía normalizada, coherente, consistente, manteniendo los acuerdos alcanzados en su día, marcando los tiempos de la misma y sin permitir injerencias externas de otro partido político", y "el pacto se cumple" porque son "dos grupos políticos serios y comprometidos, compuestos por mujeres y hombres éticos y de palabra".

De hech, "el Partido Popular tuvo oportunidad de preguntar en el Pleno ordinario celebrado el pasado 24 de marzo sobre el relevo en la Alcaldía y no lo hizo. Su estrategia viene marcada por conjeturas interesadas que pretenden desestabilizar el actual equipo de gobierno, intentando provocar una crisis para sacar rédito político".

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En consecuencia, en lo acordado entre IU y PSOE "no hay ningún resquicio de dudas, temor, miedo o regalos. Lo que hay es respeto, lealtad, compromiso, ilusión y ganas de seguir trabajando conjuntamente en el desarrollo del presente y el futuro de Cardeña, Azuel y Venta del Charco", de modo que "a los vecinos no les causa ninguna preocupación, intranquilidad, nerviosismo o desazón el cambio en la Alcaldía", y "la única zozobra es la del PP y su portavoz, Alfonso Díaz".